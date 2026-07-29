Mimořádně horké počasí panovalo v zemi i koncem června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Padl nový teplotní rekord – v Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili 41,9 stupně Celsia.
„Ještě vloni by si málokterý z meteorologů ČHMÚ vsadil, že bude letos během léta naměřeno 40 stupňů Celsia. Že se tak možná stane během léta i dvakrát, na to by si nevsadil už vůbec nikdo. Zažíváme opravdu mimořádně horké léto,“ uvedli meteorologové.
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Dnešní ráno bylo podle nich na delší dobu poslední s relativně osvěžujícími teplotami a se slabým mrazem na šumavských pláních. Teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů, na severovýchodě republiky bude chladněji, kolem 27 stupňů.
„Teploty přes 35 stupňů Celsia naměříme už ve čtvrtek, v pátek by mělo být nejtepleji a přiblížíme se dokonce až ke 40 stupňům. Je možné, že bude výjimečně i 40 stupňů Celsia někde opět naměřeno,“ upozornil ČHMÚ.
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Na víkend se mírně ochladí, hlavně v Čechách, kde se budou teploty pohybovat kolem tropické třicítky. Na Moravě a ve Slezsku nicméně může i v sobotu a neděli teploměr ukázat 35 stupňů.
Další vlna mimořádně teplého vzduchu do Česka podle aktuálních prognóz pravděpodobně dorazí hned na začátku příštího týdne, kdy teploty opět stoupnou.
„V pondělí a hlavně v úterý tak opět můžeme naměřit i přes 35 stupňů a je otázka, zda tomu tak nebude i v dalších dnech. To upřesní až další výstupy modelů. Jisté ale je, že třeba na Moravě a ve Slezsku se bude jednat opět o velmi dlouhou a velmi intenzivní vlnu veder,“ dodali meteorologové.