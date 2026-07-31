V západní polovině ČR se dnes večer a v noci mohou objevit silné bouřky. Kvůli vedru se rozšířilo riziko požárů, platí pro většinu území ČR.
„První bouřky čekáme v pátek později odpoledne a k večeru hlavně v oblasti přibližně od Karlovarského kraje přes Ústecký kraj směrem do východních Čech. Ve večerních hodinách pak z Bavorska pravděpodobně dorazí na západ a jihozápad Čech rozsáhlejší bouřkový systém,“ uvedli meteorologové. Silný vítr podle nich přitom mohou lidé pocítit i daleko od bouřek.
Do střední Evropy současně dál proudí od jihozápadu horký vzduch. Dnešní odpolední teploty podle ČHMÚ vystoupí na 35 až 39 stupňů a není vyloučeno, že by se podobně jako ve čtvrtkem mohly někde dostat i k 40 stupňům. Na severu Čech bude vedro o něco menší.
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Dnes se mohou teploty podle odhadů meteorologů šplhat ke 40 stupňům, očekává se, že opět mohou padat teplotní rekordy. „Druhá letošní čtyřicítka by úplně nepřekvapila, uvidíme,“ podotkli.
Zároveň opakovaně varují před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. „Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to na většině našeho území. O víkendu očekáváme od západu zmírnění vlny veder, i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů a tepelná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu. Vzhledem ke dlouhému období trvání tepelné zátěže na jižní Moravě bude celková tepelná zátěž extrémní,“ uvedl ČHMÚ.
Dnes odpoledne se může při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přeháňka nebo bouřka, oblačnosti bude pak přibývat večer hlavně na severozápadě Čech. V sobotu bude ráno zejména v Čechách i zataženo. Přeháňky se přes den vyskytnou na většině území, místy i bouřky.
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Jak bude o víkendu
Nejvyšší denní teploty budou v sobotu mezi 28 až 33 stupni Celsia, na Moravě může být i 36 stupňů.
Bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách i zataženo. Od západu se na většině území vyskytnou přeháňky, místy bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 °C, na západě a severu Čech až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 °C, na Moravě až 36 °C.
Většinou mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí a večer zeslábne.
V neděli maxima klesnou pouze nepatrně. Přeháňky už se vyskytnou jen ojediněle, spíše má být polojasno až skoro jasno.
Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C, na jihu Moravy kolem 20 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 °C, na jihu Moravy až 34 °C.
Velmi horký bude i začátek příštího týdne. V pondělí meteorologové předpovídají nejvyšší teploty opět až těsně pod čtyřicítkou, v úterý pak kolem 33 stupňů. Poté by se maxima měla postupně snížit zhruba na 28 stupňů Celsia.