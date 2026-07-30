Česko se nyní potýká s vlnou mimořádně horkého počasí. Teploty nad 40 stupňů meteorologové očekávali až v pátek. „V Doksanech bylo překonáno 40 stupňů Celsia už dnes. V 17:00 vystoupala teplota na 40,1 stupňů Celsia a teplota ještě může lehce stoupat,“ napsal ČHMÚ. V Doksanech byl na konci června zaznamenán také teplotní rekord pro Česko 41,9 stupně Celsia. Podle mapy na webu ČT24 byl dosavadní rekord v Doksanech pro dnešní den z roku 1994 a činil 37,1 stupně.
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V Plzni Bolevci bylo podle dat ČHMÚ dnes 39,5 stupně, i tam byl překonán rekord. V Plzni na Mikulce a v Rokycanech naměřili shodně 39,2 stupně. Stanice v obci Neumětely na Berounsku zaznamenala 38,8 stupně, o jednu desetinu stupně méně bylo v Dobřanech v okrese Plzeň-jih a středočeských Dobřichovicích.
Rekordy podle zveřejněné mapy dnes padaly především v západní a jižní polovině Česka. Například v jižních Čechách rekordy zaznamenalo 19 z 20 meteorologických stanic. Nejvíce naměřili ve Strakonicích, kde bylo 37,5 stupně Celsia.
Na Moravě a ve Slezsku se podle ČHMÚ dnešní maxima pohybují většinou do 37 stupňů. „Zítra (v pátek) se k nám dostane ještě mírně teplejší vzduch a teploty tak mohou být v průměru ještě vyšší,“ uvedl ČHMÚ.