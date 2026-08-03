Minulý týden padaly mimořádné teploty. Ve čtvrtek na některých místech překročily dokonce 40 °C. Bouřky sice přinesly ochlazení, ale jen na chvíli. V neděli se maxima pohybovala většinou mezi 25 až 29 °C, na jihu Moravy a v části Čech ale bylo opět přes 30 °C.
Dnes až 38 °C, pak ještě hůř
Už v pondělí bude na většině území 31 až 35 °C, na Moravě až 38 °C. Největší žár dorazí v úterý a ve středu, kdy mohou teploměry ukázat až 39 °C.
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Meteorologové upozorňují, že vlna veder vydrží minimálně do poloviny týdne. Poté se začne pozvolna ochlazovat a přibývat budou přeháňky i bouřky.
Ve čtvrtek bude většinou 28 až 33 °C, na jihu Moravy ale stále až 36 °C. Výraznější ochlazení přijde v pátek, kdy maxima klesnou na 24 až 29 °C. O víkendu se budou teploty držet kolem třicítky, na jihu Moravy může být znovu až 31 °C.
Bouřky mohou udeřit každý den
Přestože většinu týdne bude jasno nebo polojasno, meteorologové nevylučují přeháňky a bouřky prakticky každý den. Největší pravděpodobnost deště očekává ČHMÚ ve čtvrtek a v pátek.