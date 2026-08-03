Dosavadní maximum v Českých Budějovicích do dneška činilo 36 stupňů Celsia. „Všechny rekordy na jihočeských stanicích byly platné nebo stále ještě platí z roku 2013,“ uvedl Frühbauer.
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Dodal, že druhou nejvyšší teplotu dnes naměřili v Byňově na Českobudějovicku, a to 37,1 stupně Celsia. Předchozí rekord byl o 0,3 stupně Celsia nižší. V Třeboni na Jindřichohradecku bylo 36,7 stupně Celsia. Znamenalo to překonání rekordu o jeden stupeň.
Nejchladněji bylo dnes v odpoledních maximech na šumavském vrchu Plechý na Prachaticku. V nadmořské výšce 1344 metrů tam naměřili 27,6 stupně Celsia. Frühbauer uvedl, že podle předpovědi bude ještě větší teplo v úterý. „Očekáváme hodnoty až o dva stupně vyšší. Mohou se začít objevovat i první bouřky, i když intenzivnější budou zřejmě až ve středu,“ uvedl.
Rekordy padaly i na Moravě
Dnešní odpolední teplota ve Strážnici na Hodonínsku už ve 14:50 překonala rekord Moravy a Slezska. Meteorologická stanice tam naměřila 39,9 stupně Celsia. Dosavadní maximum pro Moravu a Slezsko 39,7 stupně Celsia pocházelo z 8. srpna 2013 z Brodu nad Dyjí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom informoval na sítích.
Velmi teplé počasí má na jihu Moravy trvat do čtvrtka, pak by se mohlo mírně ochladit. V noci na úterý nemají teploty klesnout pod 20 stupňů, v úterý odpoledne pak mohou opět vystoupat až ke 39, na jihu kraje výjimečně až ke 40 stupňům.
Nejnižší noční teploty v noci na středu klesnou na 24 až 20 stupňů, na středeční odpoledne předpovídají odborníci v kraji opět maxima až 39 stupňů Celsia.
Vedro ve Vídni
Ve Vídni dnes padl teplotní rekord pro rakouské hlavní město, podle serveru Tauernwetter.at byla na meteorologické stanici ve čtvrti Stammersdorf naměřena teplota 40,1 stupně Celsia. Mluvčí meteorologické služby Geosphere Austria agentuře APA řekl, že rekord by mohl ještě dnes být znovu upřesněn. Meteorologové předpovídají rekordní teploty i na nadcházející dny a překonán by podle APA mohl být i absolutní rakouský rekord 40,5 stupně z roku 2013 z Bad Deutsch-Altenburgu.
Geosphere Austria už vydala nejvyšší stupeň varování před extrémním počasím, červený, na úterý a středu pro Vídeň, severní Burgenland a severovýchodní Dolní Rakousko. Velmi vysoké teploty by měly vydržet až do čtvrtka, zejména na východě Rakouska. Mírné ochlazení by mohlo nastat v pátek, i tak by ale teploty mohly dosáhnout až 33 stupňů Celsia.
Jedním z hlavních důvodů pro vyhlášení nejvyššího stupně varování před horky je skutečnost, že ani v noci teploty příliš neklesají, což dokládají očekávané minimální noční teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
Za stanicí Vídeň-Stammersdorf se dnes na druhém místě umístila dolnorakouská obec Langenlebarn s rovnými 40 stupni. Ani tato teplota nebyla na této meteorologické stanici dosud nikdy naměřena. Předchozí místní rekord byl 39,9 stupně. Na třetím místě se dnes umístilo centrum rakouské metropole s 39,4 stupně.
Počet dnů s teplotami nejméně 30 stupňů Celsia dosud v letošním roce na všech rakouských meteorologických stanicích daleko překročil průměr, uvedla Geosphere Austria na dotaz APA.