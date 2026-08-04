Česko má za sebou mimořádně teplou noc. Zatímco tropická noc znamená, že teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, na některých místech byly hodnoty výrazně vyšší.

„Minimální teploty se k 5:00 pohybovaly nejčastěji kolem 20 °C, našla se i místa, kde teploty klesly až k 14 °C, ale stejně tak i lokality, kde celou noc neklesly pod 25 °C,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Meteorologové upozornili zejména na měřicí stanici v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. „Celou noc tam teplota kolísala kolem těžko uvěřitelných 29 °C,“ popsali na sociální síti X.

Vlna veder přitom podle meteorologů dnes vyvrcholí. „Dnes bude teplá advekce vrcholit, maxima se budou pohybovat nejčastěji mezi 34 a 39 °C a zejména na jihu Moravy nemůžeme vyloučit ani ojedinělou čtyřicítku,“ varuje ČHMÚ.

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Odborníci zároveň upozorňují, že kombinace extrémních teplot, silného slunečního záření a vyšší vlhkosti bude představovat velkou zátěž pro lidský organismus. „Takto vysoké teploty mohou v kombinaci se slunečním zářením a vlhkostí vzduchu působit zátěž na lidský organismus, která bude velmi silná, na jihu Moravy dokonce až extrémně silná,“ uvedli meteorologové.

Nejvíce ohroženi jsou senioři, malé děti, chronicky nemocní i lidé, kteří pracují venku. Lékaři doporučují dodržovat pitný režim, omezit fyzickou námahu v odpoledních hodinách a pokud možno se nezdržovat na přímém slunci.

Úleva dorazí až ve druhé polovině pracovního týdne. Podle meteorologů začne od západu postupovat chladnější vzduch, který současnou vlnu extrémních veder ukončí.

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Zdroj: hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica