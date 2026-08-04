Dnes nejen na Moravě vrcholí další vlna veder, při níž teploty i na horách přesahují 30 stupňů a v nížinách se blíží 40 stupňům Celsia; na dvanácti stanicích dokonce nad. Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, dnes překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají tři čtvrtiny stanic a všech 171 stanic zapsalo nový rekord pro 4. srpen.
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Dnešek je letos již třetím dnem, kdy teploty v Česku překonaly čtyřicetistupňovou hranici. Předchozí dva dny následovaly ihned po sobě na konci června. V neděli 28. června padl v Doksanech na Litoměřicku dosavadní český rekord 41,9 stupně.
Vedle Strážnice naměřila dnes čtyřicítku ještě další dvě místa na Moravě: Třebíč (40,6 °) a Dyjákovice na Znojemsku (40,1). V Čechách opět v Doksanech, v Plzni-Bolevci (41,5 °C, tam bylo ze všech stanic dnes nejtepleji) či Plzni-Mikulce, v Tuhani na Mělnicku, ve středočeských Dobřichovicích nebo na pražských stanicích v Komořanech a na Karlově.
Na to, že dnes teplota může lokálně přesáhnout 40 stupňů, upozorňovali meteorologové již v pondělí. Dopoledne bylo výrazně tepleji než v pondělí, které bylo také rekordní. Definitivně nejvyšší dnešní teploty budou známé cca po 17:00, když už obvykle stagnují či pomalu klesají.
Rekord padl i za jižní hranicí, 100 km vzdálená meteostanice Vídeň Stammersdorf hlásí 40,8 stupně Celsia. Čtyřicítky naměřilo i několik slovenských stanic, místní rekord hlásí Bratislava (40,6 °), leč státní maximum nepadlo - na konci června meteorologové naměřili 41,3 stupně Celsia v Kamenici nad Hronom v Nitranském kraji.
I když jde dnes o vrchol aktuální horké vlny, zdaleka to ještě neznamená, že se ochladí na teploty pro organismus bezproblémové. Ve středu se předpokládají teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů. Ve čtvrtek by měly teploty dále klesnout na 27 až 32 stupňů, nicméně ve východní části Moravy a Slezska bude stále přetrvávat tropické počasí s teplotami 32 až 37 stupňů a až odpoledne a večer má přibývat oblačnosti a mají se objevit přeháňky a bouřky, které přinesou ochlazení. Až v pátek se mají teploty dostat níže, na 24 až 28 stupňů a na východě mají být okolo 22.
Dnes odpoledne pro část Čech platí také výstraha před bouřemi. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 kilometrů v hodině a může je doprovodit krupobití a přívalové srážky. „Nejsilnější bouřky aktuálně detekujeme v okolí Zdic a Hořovic,“ uvedli meteorologové krátce po 16:00. V dalších hodinách čekají přesun bouřek více do středních Čech a Polabí.
„Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu (pocit dusna) navíc očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus,“ varuje ČHMÚ. Oficiální výstraha je pro vedra i požáry: „Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí a jen lokálnímu charakteru vyskytujících se srážek bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Na jihu Moravy zůstává riziko velmi vysoké.“
V Praze, Středočeském a Ústeckém kraji opět meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.