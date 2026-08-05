Meteorologové varují před silnými bouřkami. „Dnes během odpoledne a večera budou na území Česka vznikat silné bouřky. Nejprve izolovaně v oblasti jihozápadních Čech v Pošumaví. Pozvolna se budou bouřky přesouvat k severovýchodu a vytvoří se jich více v širokém pásu přes střední až po severovýchodní Čechy a sever Moravy,“ napsal Český hydrometeorologický ústav na sociální síti X.
Mohou se v nich vyskytovat nárazy větru kolem 70 km/h, menší kroupy do 2 cm a krátkodobě přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 40 mm. Další výraznější bouřkové pásmo doprovázené hlavně přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 40 mm bude přecházet přes centrální části území (opět od jihu Čech až po severovýchodní Čechy a sever Moravy) zítra v ranních a dopoledních hodinách.
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Další výraznější bouřkové pásmo doprovázené hlavně přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 40 mm bude přecházet přes centrální části území (opět od jihu Čech až po severovýchodní Čechy a sever Moravy) zítra v ranních a dopoledních hodinách. Ve čtvrtek odpoledne a večer se oblast s tvorbou bouřek rozšíří.