Dnešní nejvyšší teploty až na výjimky naměřily stanice na jižní a střední Moravě. V Přerově bylo 39,5 stupně, v Lednici o desetinu stupně méně. Většina stanic naměřila teploty nad hranicí takzvaného supertropického dne, což je 35 stupňů Celsia. O něco chladněji bylo jen na západě a severu Čech.
Ve čtvrtek se má extrémní horko zmírnit. „Do konce týdne si od takových veder odpočineme - vrátíme se k teplotám, které jsou sice vysoké, ale v našem létě obvyklejší,“ uvedli dnes meteorologové.
V Čechách se teploty budou pohybovat kolem třicítky, na východě Moravy a Slezska vystoupají k 37 stupňům Celsia. I přes očekávané mírné ochlazení dál platí výstraha před velmi silnou tepelnou zátěží, která na jihu Moravy může být až extrémní.
Česko tento týden zažívá další vlnu veder. V úterý nejvíc naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo odpoledne 41,5 stupně Celsia. Přes 40 stupňů se teplota dostala na 12 místech v zemi. První čtyřicítku v historii měření přitom zaznamenala Morava a také centrum Prahy. Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord a všech 171 stanic zapsalo nový rekord pro 4. srpen.
Strážnice se vaří
Ve Strážnici na Hodonínsku byl dnes třetí den po sobě překonán absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové zde naměřili 41 stupňů Celsia. V pondělí teploměr ukázal ve Strážnici 39,9 stupně, v úterý 40,9 stupně. Letošní léto je nejen v Česku extrémní a jde již o druhou horkou vlnu, kdy teploty přesáhly 40 stupňů Celsia.
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Odborníci připisují tyto extrémy postupující klimatické změně, jejímž hybatelem je lidská činnost. Od čtvrtka by se mělo začít ochlazovat, ale maxima na Moravě mají stále dosahovat tropických hodnot, a to 32 až 37 stupňů, v Čechách má být o pět stupňů chladněji. V pátek má být 25 až 30 stupňů, na severovýchodě okolo 23. V sobotu mohou nejvyšší teploty dosáhnout 30 stupňů a v neděli se začne zase oteplovat.
Rekord hlásí i Slovensko
Slovensko zaznamenalo nový teplotní rekord, v obci Kamenica nad Hronom na jihu země dnes odpoledne naměřili 41,4 stupně Celsia, uvedla slovenská média. Údaj je zatím předběžný a bude se ověřovat, upozornil mluvčí Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár.
Předchozí rekord - 41,3 stupně Celsia - byl zaregistrován ve stejné obci na konci letošního června. „Jedno léto, dva rekordy a na tom samém místě,“ napsal v titulku server Pravda.sk.
Teplota vzduchu dnes překročila 41 stupňů Celsia i na dalších meteorologických stanicích: z obce Mužla hlásí meteorologové 41,2 stupně Celsia a z obce Dolné Plachtince 41,1 stupně Celsia, poznamenal server Sme.sk.
„Čtyřicítky“ a vyšší teploty dnes odpoledne naměřilo devět stanic, a to i v hlavním městě Bratislavě, kde už ve čtvrtek v bratislavské čtvrti Koliba meteorologové zaznamenali 40,6 stupně Celsia, což byl pro slovenskou metropoli nový rekord. Ten předchozí byl přitom jen den starý: v pondělí v Bratislavě naměřili 39,9 stupně Celsia.
„Ochladit se venku se (dnes) dalo jedině na Lomnickém štítu ve Vysokých Tatrách, kde naměřili příjemných 17,5 stupně,“ podotkla Pravda.