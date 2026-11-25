Zimní počasí naplno sevře Česko v druhé polovině pracovního týdne. Zatímco během středy bude ještě většinou polojasno a na jihozápadě a jihu oblačno až zataženo s nejvyššími denními teplotami mezi -1 a +3 °C, večer začne na jihovýchodě území místy sněžit. Do půlnoci může na jihu Moravy napadnout až 2 centimetry sněhu.
Nejvíc sněhunapadne ve čtvrtek, ve 3 krajích
Hlavní nápor sněhových srážek očekávají meteorologové ČHMÚ ve čtvrtek, kdy se od jihovýchodu na většině území vyskytne sněžení. V polohách pod 300 metrů nad mořem mohou být srážky zpočátku i smíšené. „Předpokládáme přechodně intenzivnější sněžení s tvorbou sněhové pokrývky, zejména v jihovýchodní polovině území,“ uvádí ČHMÚ. Celkově ve čtvrtek napadne od 0 do 10 centimetrů nového sněhu, nejvíce právě ve třech jihovýchodních krajích – v Jihomoravském, Zlínském a na Vysočině –, kde může ojediněle napadnout kolem 15 centimetrů.
Přesné rozložení srážek se ještě může měnit
Meteorologové zároveň upozorňují na určitou míru nejistoty ohledně přesného rozložení srážek. Oblasti zasažené výraznějším sněžením se ještě mohou měnit, přičemž menší pravděpodobnost výrazných sněhových srážek je na severozápadě území a vyšší na jihovýchodě. Večer budou srážky od jihu postupně slábnout.
Potrápí nás mrznoucí mlhy i sněhové jazyky
Řidiči i chodci by měli počítat s komplikacemi v dopravě. Ve středu ráno se mohou výjimečně tvořit mrznoucí mlhy a ve čtvrtek se začne na mnoha místech tvořit souvislá sněhová pokrývka. Ve čtvrtek bude navíc foukat mírný severovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, který v pátek zejména na jihovýchodě povede k ojedinělé tvorbě sněhových jazyků.
Teploty v noci klesnou až k minus sedmi stupňům
Do konce pracovního týdne zůstanou teploty nízko. Ve čtvrtek klesnou nejnižší noční teploty na 0 až -5 °C, na severu dokonce kolem -7 °C, a přes den vystoupí jen na -3 až +1 °C. V pátek bude zpočátku převážně zataženo, místy se sněžením především na severu a severovýchodě území, kde napadne až 6 centimetrů nového sněhu. Během odpoledne budou srážky slábnout a oblačnosti začne ubývat, teploty se však udrží mezi -3 a +1 °C při nočních minimech -1 až -6 °C.
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