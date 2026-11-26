Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
Na Slovácku v okolí Uherského Hradiště začalo sněžit po 9. hodině. Silnice zůstávají mokré, jsou sjízdné s opatrností. Technika silničářů už je v permanenci.
Momentálně nejkomplikovanější je situace v Jihočeském kraji, kam sněžení již dorazilo. „Do deseti hodin ráno aktuálně evidujeme sedmdesát nehod v souvislosti s náledím. Vozidla končila mimo komunikaci ve škarpě nebo na střeše, evidujeme i pády z kol a koloběžek,“ řekl policista Jiří Matzner.
Meteorologové upozornili na ledovku z mrznoucího mrholení na jihozápadě Čech. „Pozor hlavně na Českokrumlovsku a v Pošumaví v pásu od Klatov až po Prachatice a v Novohradských horách na velmi kluzké silnice vlivem slabé ledovky,“ uvedli ve čtvrtek ráno.
Zhruba 3 až 5 cm sněhu leží místy v nejvýchodnější obci republiky v Bukovci na Jablunkovsku, na hranici s Polskem. Tu pravou bílou nadílku tu čekají v noci. Lidé v Podbeskydí jsou ale na tuhé zimy zvyklí.
Teploty na horách padaly hluboko pod nulu! Nejchladněji bylo na šumavském Březníku, kde meteorologové naměřili minus 17,2 stupně Celsia. Druhá nejnižší teplota byla dnes ráno na šumavské stanici na Rokytské slati, kde meteorologové naměřili minus 16,5 stupně Celsia.
Na stanici Kvilda-Perla bylo minus 15,5 stupně. Všechny stanice leží v nadmořské výšce nad 1000 metrů. Silný mráz byl nad ránem také na Sněžce, kde stanice zaznamenala minus 10,1 stupně Celsia. Podle meteorologů má mrznout celý týden, a to i přes den.
Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji leží uježděný a místy zledovatělý sníh. V Krkonoších musejí být řidiči opatrní při jízdě k hraničnímu přechodu do Polska na Pomezních Boudách.
Silničáři cesty posypali drtí. V Krkonoších v noci na dnešek teploty druhý den po sobě klesly pod minus deset stupňů Celsia. Odpoledne by v kraji mělo začít sněžit, meteorologové k tomu vydali výstrahu.
Policie jihu Moravy eviduje kvůli sněžení první uvíznuté kamiony. Kvůli výhledu počasí na dnešek posílila dopravní hlídky a zvýšila kapacitu operačního střediska. Uvíznuté kamiony tak policisté evidují v Hraběticích na Znojemsku a v Milovicích na Břeclavsku. Podle předpovědi meteorologů má sněžit intenzivně.
„Sníh by tak mohl zkomplikovat situaci na jihomoravských silnicích. Policisté se na možnou kalamitu připravují a mimo posílených hlídek dopravních policistů zvyšujeme kapacitu i na operačním středisku,“ uvedl mluvčí policie Pavel Šváb.
Meteorologové ráno na sociálních sítích upozornili na ledovku z mrznoucího mrholení na jihozápadě Čech. „Pozor hlavně na Českokrumlovsku a v Pošumaví v pásu od Klatov až po Prachatice a v Novohradských horách na velmi kluzké silnice vlivem slabé ledovky,“ uvedli ráno.
Teploty se na jihu Čech po ránu držely v celém kraji pod bodem mrazu. Mrholení se pak podle předpovědi meteorologů přes den změní ve sněžení. „Nejintenzivnější může být na jihovýchodě kraje, kde odpoledne očekáváme, že může napadnout až 20 centimetrů,“ uvedla Eva Holubová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
„Máme venku veškerou techniku. Silnice solíme, ale povrch i tak stále znovu namrzá. Řidiči proto musí počítat s tím, že vozovky kloužou, a přizpůsobit tomu jízdu,“ uvedla dispečerka Správy a údržby silnic Andrea Sáčková. Hlavní tahy jsou v kraji i přes horší počasí stále průjezdné.
Záchranáři již ošetřili mnoho zranění. „Jednalo se o dopravní nehody nebo pády chodců na náledí. Převažují lehká až středně těžká poranění,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Václav Burian.
Velká část vozovek na jihu Čech je dnes od rána namrzlá. Jde především o jižní část kraje, a to zejména o Prachaticko, Českokrumlovsko, Strakonicko a část Českobudějovicka. Policie eviduje v souvislosti s náledím více než tři desítky nehod. „Situaci komplikuje mrznoucí mrholení,“ řekla dispečerka Správy a údržby silnic Andrea Sáčková. Záchranáři ošetřili už dvě desítky lidí, kteří utrpěli zranění kvůli namrzlé vozovce nebo chodníku.