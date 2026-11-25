Ve čtvrtek se během dopoledne a odpoledne podle meteorologů rozšíří sněžení od jihu na většinu území. Na jihu a jihovýchodě, později i na severovýchodě území bude sněžení přechodně i vydatnější. V noci na pátek pak bude pozvolna od jihozápadu slábnout.
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„Celkové množství sněhu v oblastech s výstrahou bude 3 až 10 cm, na jihu, jihovýchodě a severovýchodě území 8 až 20 cm sněhu. Hlavně odpoledne a večer může být sněžení přechodně intenzivnější s intenzitou kolem 2 cm za hodinu,“ uvedli meteorologové na síti X. a zároveň varují před dopravními komplikacemi, které mohou první sněhové vločky způsobit. Při intenzivním sněžení je se předpokládá také zhoršená viditelnost.
„Očekáváme značné komplikace především v silniční dopravě. Budou hůře sjízdné a schůdné trasy a komunikace, bude docházet k prodloužení doby dojezdu a ke zpoždění ve veřejné dopravě,“ upozorňují meteorologové zejména řidiče.