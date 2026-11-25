Už v noci na čtvrtek bude na většině území převládat zatažená obloha, na jihu místy se slabým sněžením a zpočátku i mrholením, které může být výjimečně mrznoucí. V severovýchodní polovině území se oblačnost může lokálně protrhávat. Noční teploty klesnou na 0 až -4 °C, při malé oblačnosti se ojediněle ochladí až kolem -7 °C, v 1000 metrech na horách bude kolem -5 °C.
Sněžení se rozšíří na většinu území, napadne až 15 cm
Během čtvrtečního rána a dopoledne se sněžení objeví zejména na jihu republiky, odpoledne se však postupně rozšíří na většinu území. Na severu a severovýchodě Čech bude zpočátku oblačnost protrhaná a slunečno, zatahovat se tam začne až odpoledne od jihovýchodu.
„Kromě severozápadu a severu Čech očekáváme postupně na většině území tvorbu sněhové pokrývky, zejména v jihovýchodní polovině území až 15 cm, lokálně se mohou vytvářet i sněhové jazyky,“ uvedli meteorologové ČHMÚ. Zatímco v severozápadní polovině Česka spadne 0 až 5 milimetrů srážek (0 až 5 centimetrů sněhu), v jihovýchodní polovině půjde o 4 až 15 milimetrů srážek a 4 až 15 centimetrů nového sněhu.
Teploty, silný vítr a komplikace v dopravě
Nejvyšší denní teploty se ve čtvrtek budou pohybovat jen mezi -2 a +2 °C, na horách v 1000 metrech kolem -4 °C. Situaci na silnicích zkomplikuje vítr: kromě mírného severovýchodního větru (2 až 6 m/s) zafouká na Moravě a na východě Čech lokálně čerstvý vítr s nárazy kolem 15 m/s, tedy přibližně 55 km/h. Řidiči by proto měli v těchto oblastech počítat se zhoršenou dohledností a tvorbou sněhových jazyků.
Výhled na pátek: Postupné slábnutí srážek
Podobně zimní ráz počasí vydrží i v závěru pracovního týdne. V pátek bude sněžení od jihu postupně slábnout, na severovýchodě ale může připadnout ještě až 7 centimetrů sněhu a nadále se tam budou místy tvořit sněhové jazyky.