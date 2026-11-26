Ve čtvrtek 26. listopadu se počasí v Česku rozdělí na dvě zcela odlišné poloviny. Zatímco ráno a dopoledne bude sněžit zejména na jihu území, během odpoledne se srážky rozšíří postupně na většinu republiky. Výjimkou zůstane sever a severozápad Čech, kde bude zpočátku oblačnost protrhaná a slunečno, zatahovat se zde začne až odpoledne od jihovýchodu.
Teploty klesnou hluboko pod bod mrazu
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -2 až +2 °C, v nadmořské výšce 1000 metrů na horách klesnou kolem -4 °C. Večer a v noci na čtvrtek se minima propadnou na 0 až -4 °C, při malé oblačnosti ojediněle až kolem -7 °C, přičemž na jihu se může zpočátku ojediněle objevit i mrznoucí mrholení.
Kde napadne nejvíce sněhu?
Hlavní nápor zimy zasáhne jihovýchodní polovinu území, kde meteorologové očekávají vydatnější sněžení s úhrny 4 až 15 milimetrů. „Kromě severozápadu a severu Čech očekáváme postupně na většině území tvorbu sněhové pokrývky, zejména v jihovýchodní polovině území až 15 cm, lokálně se mohou vytvářet i sněhové jazyky,“ uvedli meteorologové ČHMÚ. V severozápadní polovině republiky napadne od nuly do 5 centimetrů sněhu.
Silný vítr a sněhové jazyky zkomplikují dopravu
Situaci v dopravě zkomplikuje také vítr. Zatímco na většině území povane mírný severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, na Moravě a na východě Čech místy zesílí na čerstvý s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Právě v těchto oblastech je nutné počítat s tvorbou sněhových jazyků, které mohou zhoršovat sjízdnost silnic. Řidiči by proto měli dbát zvýšené opatrnosti a vyrazit na cesty pouze se zimní výbavou.
Tlaková tendence bude během čtvrtka setrvalá a rozptylové podmínky zůstanou dobré až velmi dobré. Od jihovýchodu tak bude přes naše území postupovat srážkové pásmo, které přinese první výraznější sněhovou nadílku závěru listopadu.
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