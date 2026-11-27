Závěr týdne přinese výrazně zimní počasí, které ovlivní cesty na hory i víkendové výlety.
Pátek: Sněžení na horách a první jazyky
Už v pátek odpoledne a večer bude v Česku převážně zataženo, slabé občasné sněžení začne zvolna ubývat a ojediněle se protrhá oblačnost. Na horách na severovýchodě může napadnout až 8 cm nového sněhu a na východě a severovýchodě se místy začnou tvořit sněhové jazyky. V noci na sobotu teploty klesnou na -1 až -5 °C, při malé oblačnosti a slabším větru až k -8 °C.
Sobota: Postupné vyjasňování a silný vítr
V sobotu se začne počasí postupně uklidňovat. Zpočátku bude většinou zataženo nízkou oblačností, ojediněle se vyskytne slabé sněžení nebo i mrznoucí mrholení, zatímco na severovýchodě Čech a jihovýchodě Moravy bude lokálně polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se pak oblačnost kromě jihozápadu území většinou rozpustí. Nejvyšší denní teploty vystoupí na -3 až +2 °C, v 1000 metrech na horách bude kolem -5 °C. Řidiči na Moravě a ve Slezsku by měli počítat s čerstvým větrem o rychlosti 5 až 9 m/s s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Meteorologové ČHMÚ upozorňují, že na východě a severovýchodě území se budou místy tvořit sněhové jazyky.
Neděle: Zlom a celodenní mrazy
V neděli nastane zlom a na řadě míst Česko čeká ledový den, kdy rtuť teploměru nevystoupí nad bod mrazu. Bude jasno až polojasno, místy — hlavně v jihozápadní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a ve Slezsku — se ale udrží nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty spadnou na -7 až -12 °C, při nízké oblačnosti se udrží kolem -5 °C, ale na severovýchodě ojediněle klesnou až k -15 °C. Přes den naměříme -3 až +2 °C, na severovýchodě bude kolem -6 °C. Během dne začne v Čechách od západu opět přibývat oblačnost a podle meteorologů ČHMÚ se v Čechách a na Českomoravské vrchovině místy začne tvořit námraza na nadzemních objektech.
Doporučení pro řidiče a výhled na pondělí
Zimní podmínky si vyžádají zvýšenou opatrnost zejména na silnicích. Kvůli sněhovým jazykům, mrznoucím mlhám, mrznoucímu mrholení a tvorbě námrazy by řidiči měli přizpůsobit rychlost jízdy, zejména na východě území a na Českomoravské vrchovině, kde vítr v neděli dosáhne v nárazech kolem 15 m/s (55 km/h). Rozpouštění oblačnosti při tlakové tendenci se slabým vzestupem však v sobotu odpoledne a v neděli při jasné obloze nabídne i příznivé podmínky pro zimní procházky, pokud se lidé teple oblečou.
Pondělí: Mrazivý charakter počasí pokračuje
Mrazivý ráz počasí nepoleví ani na začátku nového týdne. V pondělí bude převážně oblačno až zataženo s nejnižšími nočními teplotami -3 až -7 °C, na severovýchodě kolem -10 °C, a denními maximy opět jen mezi -3 až +1 °C.