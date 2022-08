Zpět

na

Velmi silné bouřky se dnes odpoledne místy vyskytují v Orlických horách, na Jesenicku a Krnovsku a na jižní Moravě v pásu přibližně od Třebíče po Vyškov. Srážkové úhrny mohou být ojediněle nad 40 milimetry. Aktuální upozornění před velmi silnými bouřkami vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), výstraha platí do dnešních 17:00. V ostatních částech na východě Česka by bouřky měly být o něco slabší, jejich výskyt odhaduje ČHMÚ do 19:00. Česko zasáhly velmi silné bouřky už v pátek večer a vyskytly se i během soboty.Série přívalových dešťů, které udeřily krátce po sobě na jižní Moravě, vyplavila v sobotu v podvečer Brno.