Česko dál trápí silné deště, pršet má podle meteorologů až do nedělního večera. Ve východní části země budou srážky vydatné, varuje ČHMÚ. Hladiny řek na východě Čech klesly pod nejnižší, první povodňový stupeň. Dopoledne jej přesáhly na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří na Rychnovsku. na Labi ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku a Metuji v Krčíně na Náchodsku.Podle Povodí Labe intenzita srážek slábne, průtoky v profilech ve vyšších úsecích toků jsou rozkolísané, vzestup se zvolna přesouvá do středních úseků. To řeky a potoky odvodňující Beskydy, Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše a část Českomoravské vrchoviny mohou dnes a v noci na pondělí vystoupat na první povodňový stupeň. Napilno mají i hasiči.

Silný déšť dorazil do Česka v sobotu. Na severu a severovýchodě země do dnešního poledne spadlo od 15 do 40 litrů vody na metr čtvereční, v horských oblastech až 70 litrů, uvádí ČHMÚ. Do pondělního rána v těchto oblastech očekávají meteorologové dalších 15 až 35 litrů, přičemž zejména v Krkonoších a Jeseníkách za celé období ojediněle spadne i přes 100 litrů vody na metr čtvereční.

Srážky budou během dnešního večera postupně slábnout. Na severu a severovýchodě republiky ale budou pokračovat s proměnlivou intenzitou i v noci a v pondělí.

#pocasi Dnes bude převážně zataženo. V Čechách místy občasný déšť nebo přeháňky. Na východě srážky na většině území i vydatné. Později večer částečné slábnutí srážek.

Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C.

Na východě území srážky ojediněle vydatné s úhrny kolem 50 mm. pic.twitter.com/k3sMBSjo3X — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 6, 2023

Lijáky zvedly hladiny řek na východě Čech. „Očekávané srážky mohou mírně rozkolísat profily v horských oblastech, kde jsou průtoky blízké kulminaci, dále budou pokračovat vzestupy na středních částech toku, v závislosti na očekávaných srážkách nelze vyloučit překročení prvního povodňového stupně na tocích odvodňující Orlické hory a Krkonoše,“ sdělil dnes ČTK vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Podle Povodí Labe se zvolna zvyšuje zaplnění zásobního prostoru některých přehrad, například vodních děl Labská a Les Království na Labi, Hamry na Chrudimce a Pařížov na Doubravě. V 9:00 byla setrvalá situace v nádržích Rozkoš na Úpě a Seč a Křižanovice na Chrudimce.

Výstraha před silným deštěm v současnosti platí pro východ Čech, Slezsko a většinu Moravy s výjimkou nejjižnější části. Velmi vydatně může pršet v Orlických horách, Krkonoších, Jeseníkách a části Českomoravské vrchoviny.

Hladiny řek a potoků v oblastech zasažených srážkami budou dnes a v noci na pondělí stoupat. Na tocích odvodňujících Beskydy, Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše a částečně i Českomoravskou vrchovinu může být překročen první povodňový stupeň.

Lijáky zaměstnávají hasiče

Hasiči na východě Čech musejí odstraňovat spadlé stromy, které se vyvrátily vinou podmáčené půdy. V Pardubickém kraji evidují za sobotu šest těchto výjezdů, dnes do 11:00 už 13. Přibývá také zásahů v Královéhradeckém kraji.

„Za zmínku stojí událost, při které došlo v Dřenicích na Chrudimsku k pádu stromu a následnému poškození zaparkovaných vozidel. Velký pozor si dávejte také na silnicích. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Na silnici je snížená viditelnost a hrozí aquaplaning,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

