Vvýskyt slabšího tornáda u Zvěřínku na Nymbursku dnes potvrdil terénní průzkum meteorologů. Kromě výrobních hal, z jejichž střechy se uvolnily plechy, nebyla zasažena obytná zástavba. Škody nejsou velké, nikdo se nezranil. Meteorologové vedle toho v pondělí potvrdili, že také v Tisé na Ústecku se v neděli v podvečer vyskytlo slabé tornádo. V podhorské oblasti to není běžné.

Dráha tornáda na Nymbursku byla v řádech stovek metrů. Země se dotklo na dvou místech, a to v zástavbě a na louce asi 200 metrů před zástavbou, řekli dnes ČTK ředitel úseku předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Radek Tomšů a mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

Tornádo se objevilo kolem nedělních 20:00. Kromě škod v areálu soukromé společnosti, kde hasiči pomáhali zajistit i poškozené plynové potrubí, způsobilo především lámání a vyvracení stromů.

Podle Tomšů, který na místě pokračuje v průzkumu, byla dráha tornáda do 500, 600 metrů. „Ještě to budeme vyhodnocovat,“ uvedl ředitel úseku předpovědní služby. Pokračuje mapování celé trasy tornáda.

Meteorologové zveřejnili video, na kterém je vidět převržená trampolína a v pozadí tornádo. Upozornili, že oblastí procházely slabší přeháňky bez bleskové aktivity.

Další tornádo v Tisé na Ústecku

Meteorologové přitom pracovali i s verzí, že také v Tisé na Ústecku v neděli v podvečer vyskytlo další slabé tornádo.

V pondělí potvrdili, že o tornádo skutečně šlo. Zaznamenaná navíc nebyla ani elektrická aktivita. ČTK to dnes řekl Martin Novák z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Jev způsobil škody asi na dvou domech, na místě byli hasiči.

„Je to zajímavé, protože aby se vytvořilo tornádo v podhorské oblasti není úplně běžné, tomu spíš nahrávají roviny. Navíc to ani nebylo při bouřce. Nebyla tam elektrická aktivita. I proto bylo to tornádo slabé,“ uvedl Novák.

Více škody způsobilo na porostu, jeho trasa vedla spíše přes louky. Škody se pak objevily ve středu obce, kde je několik domů. „Bylo to něco spojeného s cirkulací typickou pro bouřková oblaka, i když bouřka nebyla. Nebyla tam elektrická aktivita, ale i podle přeháňky a struktury to byl bouřkový oblak,“ dodal Novák.

Síla tornáda se bude teprve vyhodnocovat. Meteorologové se budou vznikem tornáda za ne zcela běžných podmínek a na nezvyklém místě ještě zabývat. S klimatickou změnou podle Nováka budou významné jevy při bouřkách častější. „Plíživě se to děje,“ podotkl meteorolog.

Počasí poškodilo kůlnu u jednoho z rodinných domů. K události vyjeli hasiči, kteří nakonec nezasahovali, řekl ČTK jejich mluvčí Petr Pelikus. „Opřela se o dům majitele, který usoudil, že si to odstraní sám,“ uvedl Pelikus. Z videa, které má ČTK k dispozici, je patrné, že se jev objevil na chvíli. Střecha kůlny pak dopadla částečně i na vozidlo.

Slabé tornádo letos v Česku zasáhlo koncem dubna Nejepín na Havlíčkobrodsku a Lubnou u Poličky na Svitavsku. V Lubné se další tornádo objevilo 10. června, v obou případech za sebou zanechalo škody na střechách několika domů. Počátkem dubna prošlo poblíž Letovic na Blanensku tornádo územím o délce asi čtyři kilometry a způsobilo zejména lokální vývraty v lesích.

Tornáda jsou součástí takzvaných supercel, což jsou silné bouře rotující kolem své osy. Na území Česka se ročně vyskytne maximálně několik tornád, většinou slabých, některý rok se neobjeví tornádo žádné. Nicméně krátkodobá tornáda se podle meteorologů zřejmě vyskytují častěji, ale nemají žádného svědka.

Výjimečná byla extrémní bouře s krupobitím a tornádem, která 24. června 2021 zasáhla několik jihomoravských obcí na Břeclavsku a Hodonínsku. Celkové škody byly vyčísleny přibližně na 15 miliard korun. Bouře poničily přibližně 1200 domů. Zraněných bylo přes 200 lidí a šest lidí v důsledku katastrofy zemřelo.