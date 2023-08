Po víkendovém ochlazení nás ani v první polovině pracovního týdne návrat slunečného počasí nečeká. Nad celým územím se totiž stále bude přesouvat studená fronta, která přinese přeháňky a ojediněle i bouřky. Hladiny některých toků na jihu Čech po pondělních deštích vystoupaly v noci na dnešek na nejnižší, první stupeň povodňové aktivity. Týká se to Blanice, Zlatého potoku a Bezdrevského potoku. Hladina by už však nikde dále neměla stoupat, řekl dnes ráno ČTK hydrolog českobudějovického hydrometeorologického ústavu Tomáš Vlasák.

V noci z pondělí na úterý lze očekávat vydatné přeháňky, zejména v oblasti Čech. V jejich východní polovině hrozí zpočátku i výskyt bouřek s přívalovými dešti. Místy rtuť na teploměru klesne až k 9 °C, přičemž na východě dosáhne maximálně 15 °C. Mírný vítr bude v případě bouřek přechodně zesilovat. Očekává se, že srážky místy dosáhnou 30 až 50 mm, výjimečně i více.

„V Čechách od pondělí padaly místy vydatné a trvalé srážky – nejvyšší srážkové úhrny hlásí Šumava – na stanici Černá v Pošumaví spadlo od pondělí 54 mm, ve Vimperku 49 mm, na Churáňově 56 mm a na Horské Kvildě 51 mm. Vzhledem k předchozímu nasycení půdy vodou z víkendových dešťů došlo k vzestupům hladin řek,“ komentovala meteoroložka Dagmar Honsová s tím, že od soboty v Černé v Pošumaví spadlo 97 mm, na stanici Plechý 136 mm.

Silný vítr v noci na 29. srpna 2023 v Královéhradeckém kraji lámal stromy. Autor: ČTK/HZS Královéhradeckého kraje

„Na Moravě a ve Slezsku se v noci vyskytly bouřky, které přinesly srážkové úhrny i přes 30 mm – např. na Šeráku spadlo 35 mm, v Lomnici na Bruntálsku 36 mm. Také dnes bude na většině území pršet – na východě se místy vyskytnou i bouřky. Nejčastěji naprší do 10 mm, v bouřkách spadne až 30 mm. Večer budou srážky slábnout a místy ustávat. Očekávají se ještě vzestupy dolních toků, jinak se bude situace uklidňovat,“ doplnila Honsová. Podle meeoroložky se ojediněle vyskytnou bouřky na východě území i během noci na středu a ve středu. „Ve středu v odpoledních hodinách se bude od západu oblačnost protrhávat a srážky ustávat,“ informovala.

Schovávat deštníky bude v úterý ještě velmi předčasné. Přetrvá totiž vyšší oblačnost a deštivé počasí. Bouřky budou hrozit především na východě území. Přes den se budou teploty pohybovat převážně mezi 13-17 °C, v oblasti Slezska a Moravy v rozmezí 18-22 °C. Vítr by měl zůstat slabý do rychlosti 6 m/s. Oteplovat se začne až od druhé poloviny středy.

Domácnosti bez elektřiny

Silný vítr v noci na dnešek v Královéhradeckém kraji lámal stromy. Bouřky způsobily řadu poruch na elektrickém vedení. Dnes ráno bylo bez elektřiny asi 1500 domácností, uvedla mluvčí energetiků. Hasiči měli od pondělních 19:00 do dnešních 07:00 asi 50 výjezdů. Nejzasaženější oblastí bylo Trutnovsko, uvedli hasiči na sociální síti X, dříve twitter.

K 09:00 energetici evidovali v kraji osm poruch na vedení vysokého napětí. K nejpostiženějším oblastem patří Trutnovsko, Náchodsko a Rychnovsko. „Na odstraňování poruch intenzivně pracujeme. Budeme se snažit obnovit dodávky energie během dopoledne či dnešního dne,“ uvedla regionální mluvčí skupiny ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Rozvodněné toky

„Nepotvrdila se naše výstraha, kdy jsme odhadovali, že by se někde mohl objevit druhý nebo dokonce třetí stupeň povodňové aktivity. Nakonec ten průběh byl mírnější. Možná se někde ještě objeví první stupeň povodňové aktivity, ale to bude ovlivněno tím, jak voda, která napršela, bude koryty postupně protékat níže,“ uvedl Vlasák.

První stupeň povodňové aktivity je na Blanici na Banickém Mlýně a Podedvorech, v Hracholuskách na Zlatém potoku a v Netolicích na Bezdrevském potoku. Většinou je to následek dešťů na Šumavě, odkud voda stéká do nižších poloh.

Podle předpovědi meteorologů by na jihu Čech dnes už nemělo pršet tak vydatně jako v pondělí. Předpokládají, že bude zataženo s občasným deštěm a teploty do 16 stupňů Celsia. Přeháňky by měly začít ustupovat od středečního večera.

délka: 01:10.88 Video Video se připravuje ... Kdy je vznik bouřky nejpravděpodobnější? Videohub