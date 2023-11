Lev

Milí Lvi, máte za sebou průměrný pracovní týden a ne vše proběhlo jak by mělo. Dalo by se říci, že jste na sebe naštvaní, ale to je zbytečné. Již od pondělí budete výkonnější, dokonce se vám vrátí mentální čilost a okouzlíte smyslem pro detail.