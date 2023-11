Lev

I když se pohybuje Venuše ve vašem znamení, tak se vám v lásce daří tak na půl. Nápadníky se to kolem vás jen hemží, ale vždycky to z nějakého důvod utnete. V práci budete výkonní, ale také se velmi rychle vyčerpáte. Raději to moc nepřehánějte.