Teploty v tomto týdnu budou stoupat k 9 °C i klesat pod nulu. Přijdou přeháňky i sníh, někde se opět bude tvořit ledovka. Chladněji bude na Moravě. Srážky a tání sněhu mohou zvednout hladiny řek v povodí Berounky na západě Čech na první stupeň. Povodňová bdělost platí od úterního rána do odvolání.

Povodňová bdělost platí na většině území Plzeňského kraje, a to od úterního rána do odvolání. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové současně zrušili výstrahu upozorňující na mírné zvednutí toků v povodí Lužické Nisy na Liberecku během dnešního dopoledne.

Po vydatném sněžení z minulých dnů se citelně oteplilo. Napadaný sníh začal tát, což spolu s deštěm může zvedat hladiny řek. Při povodňové bdělosti se voda ještě nevylévá z břehů, ale může například snížit stabilitu stromů v podmáčené půdě. Lidé by se také měli vyvarovat koupání, plavání, jízdy lodí či pohybu v korytě toku, kde je zvýšený odtok vody.

Jak bude v dalších dnech?

Oblačno až zataženo bude i v úterý. Sníh přijde na severovýchod do míst nad 800 m. K večeru přijdou od jihozápadu četnější srážky. V noci nebude o nic tepleji, pocítíme mezi 5 až 1 °C. O trochu chladněji bude oproti předchozímu dnu přes den, a to mezi 4 až 8 °C.

Středa bude deštivější, zatažená až oblačná. Déšť nejdřív zasáhne většinu území, pak bude jen místy. Denní teploty budou zase o stupeň vyšší, mezi 5 až 9 °C a velký rozdíl to tentokrát nebude ani na Moravě, kde bude kolem 4 °C.

Občasný déšť přijde i ve čtvrtek, vydrží zataženo až oblačno. V místech nad 1000 m bude sněžit. Navečer bude déšť ve všech polohách přecházet do deště se sněhem a sněžení. V noci mohou teploty klesnou pod nulu na -1 °C. Přes den přijdou teploty mezi 2 až 6 °C. Na severu se bude ochlazovat.

V pátek bude oblačno. Na horách bude místy sněžit, jinde spíš ojediněle. Postupně přijde polojasno. V noci teploměr může ukázat až -3 °C. Teploty pod nulou by mohly zůstat i přes den mezi -1 a 3 °C. O víkendu bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé sněhové přeháňky, celkově spíš místy déšť. V noci může teploměr ukázat až -4 °C, přes den i 9 °C.

