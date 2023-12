Štír

V pátek budete v jednom kole, ale nijak vás to neodradí od dobré nálady. Nyní se zaměřujete na potřeby svojí rodiny a kamarádi jdou stranou. Přeci jen jste byli v prosinci hodně pracovně vytížení a je nutné to svým nejbližším vynahradit. Tak se do toho dejte.