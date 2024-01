Střelec

Jste nad věcí a nemíníte na tom nic měnit. Moc dobře víte, že nedostanete v životě nic zadarmo. Do nového roku vstoupíte s optimistickým myšlením, což vám pomůže překonat vše špatné, co vám vstoupí do cesty. Jiná znamení by si od vás měla vzít příklad.