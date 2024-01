Hladiny potoků a řek v Česku, vzedmuté dešti z posledních dní, se postupně vrací k normálu. Některý ze tří povodňových stavů platil dnes vpodvečer na 40 místech, což bylo o třetinu méně než ráno. Nejvyšší stupeň povodňové aktivity (SPA) hlásí pět stanic. Čtyři z nich jsou na Labi, a to v Němčicích na Pardubicku, v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně. Jedinou další řekou s nejvyšším stupněm je Vltava v Českém Krumlově. Na dalších pěti místech jsou toky na druhém povodňovém stupni a asi 30 míst je na nejnižším stavu, což značí bdělost. Vyplývá to z dat na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na příští týden meteorologové varují při sněhové pokrývce a slabém větru před teplotami dokonce kolem -17 °C.

Horní části rozvodněných toků v Česku jsou podle ČHMÚ na pozvolných poklesech, střední a dolní úseky v důsledku dotoku ještě kolísají nebo stoupají.

„Na dolním Labi očekáváme kulminace v noci na sobotu, následné poklesy budou velmi pozvolné,“ uvedli hydrologové v předpovědi vydané dnes kolem 17:00.

V sobotu podle nich mohou vlivem srážek stoupnout na první SPA toky v povodí Mže, Radbuzy, Berounky, horní Svratky a levostranné přítoky Moravy. V dalších dnech by již měly hladiny pozvolna klesat v důsledku ochlazení.

O víkendu nás čeká ochlazování

Na sobotu hlásí meoteorologév většinou zataženo, místy, postupně od jihu na většině území déšť, na severozápadě srážky jen ojediněle.

Nad 900 m sněžení, večer bude s výjimkou jihovýchodu sněžit místy i v nížinách. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat kolem 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají 2 až 6 °C. V noci na neděli se bude místy vytvářet náledí.

Na neděli hlásí ČHMÚ zataženo, na většině území sněžení. Nejnižší noční teploty klesnou k 0 až -4 °C, na severu a severovýchodě při slabším větru až -6 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat pod bodem mrazu mezi -4 až 0 °C už ráno, po celý den bude postupné ochlazování.

Nejvíc povodňových stupňů na Labi

Nejvíc třetích povodňových stupňů je dnes vpodvečer na dolním toku Labe. Jeho hladina v Ústí nad Labem by měla dnes v noci nebo v sobotu ráno kulminovat asi na 620 centimetrech, poté začne pomalu klesat.

Voda v krajském městě částečně zaplavila podzemní parkoviště pod nádražím. Uzavřené jsou cyklostezky. S jejich úklidem se začne zřejmě po mrazech, které meteorologové očekávají začátkem příštího týdne. Novinářům to po dnešním jednání povodňové komise řekl primátor Petr Nedvědický (ANO). Současná povodňová vlna podle něj zatím způsobila městu škodu kolem 10 000 korun.

V Děčíně je kvůli vysoké hladině Labe až do odvolání uzavřena silnice do Prostředního Žlebu. Případná doprava záchranářů do Prostředního či Dolního Žlebu je zajištěná. Na facebooku to po jednání povodňové komise uvedl mluvčí radnice. Kvůli vysoké hladině Labe je uzavřena děčínská městská knihovna, která je poblíž řeky. Hladina Labe v Děčíně by podle prognózy měla kulminovat v noci na sobotu na 635 centimetrech.

Hladina Labe v Litoměřicích zřejmě dosáhne prosincových hodnot, kdy kulminovala na 535 centimetrech pod Tyršovým mostem a na 413 centimetrech u mostu Generála Chábery. Z preventivních důvodů město odstranilo kontejnery na odpad z blízkosti místa, kde přistává loď Florentina, jež nyní kotví v bezpečí. Vážnější je situace v sousedních Křešicích a Mlékojedech, kde začali stavět protipovodňové stěny.

V Krumlově se situace uklidňuje

Třetí povodňový stupeň platí i na Vltavě v Českém Krumlově, kde řeka protéká centrem města a v její blízkosti stojí domy. Výška hladiny se tam pohybuje těsně kolem 220 centimetrů, což je hranice pro třetí povodňový stupeň. Důvodem je manipulace vodohodpodářů s odtokem z lipenské přehrady. Do ní stále přitéká více vody, než z ní odtéká, kapacita nádrže je ale podle Povodí Vltavy dostačující.

„Navíc očekáváme, že bude klesat přítok, protože na Šumavě už tolik neprší. Tím pádem by hladina nádrže měla klesat a my bychom postupně mohli snižovat odtok,“ řekl dnes ČTK mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Praha: Přívozy mimo provoz

Kvůli zvýšené hladině Vltavy zavedla v minulých dnech protipovodňová opatření Praha. V platnosti zůstanou nejméně do příštího týdne, sdělil po dnešním jednání povodňové komise magistrátu mluvčí Vít Hofman. Pražané se tak nadále nebudou moci vydat na náplavky nebo na čapadlo, tedy klenutý průchod u Divadelní ulice. Zavřena zůstanou vrata do Čertovky i u hotelu Four Seasons a podchod v ulici K Loděnici na Zbraslavi. Mimo provoz budou nadále přívozy.

Bez í povodňových stupňů je ode dneška Zlínský kraj. Odpoledne klesla pod hranici první SPA hladina Velké Stanovnice pod přehradou v Karolince, kde platil od středečního rána.

Situace na řekách a potocích se zklidňuje také v Olomouckém kraji. Dnes ráno kulminovala hladina Moravy v Moravičanech na Šumpersku a odpoledne klesla z druhého na první stupeň povodňové aktivity, na kterém byla dnes vpodvečer ještě Krupá v Habarticích na Šumpersku a řeka Morava v Olomouci.

#vystraha Aktualizace výstrahy ČHMÚ

Výstraha před povodňovými jevy platí pro některé oblasti zatím do odvolání, jinde už bude výstraha ukončena.



Výstraha před povodňovými jevy platí pro některé oblasti zatím do odvolání, jinde už bude výstraha ukončena.

🌊Horní části rozvodněných toků budou převážně mírně klesat, střední a dolní úseky v důsledku dotoku budou ještě kolísat nebo…

