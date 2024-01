Varování před ledovkou platné do čtvrtečního dopoledne vydal ČHMÚ v úterý. Týká se většiny území ČR, nevztahuje se na Zlínský kraj a východní části Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Spadne nejčastěji mezi dvěma a pěti milimetry srážek, které po dopadu na podchlazené povrchy zmrznou a vytvoří vrstvu ledu.

„V horských a podhorských regionech na severu území dosáhnou celkové úhrny sedm až 15 milimetrů a hrozí tvorba velmi silné ledovky,“ uvedl Josef Hanzlík z ČHMÚ. „S ohledem na mimořádnost meteorologické situace předpokládáme po celé období komplikace v dopravě a energetice. Především v oblastech s tvorbou velmi silné ledovky (nejvyšší stupeň nebezpečí) může nastat kalamitní situace,“ dodal.

V oblastech s extrémním nebezpečím ledovky hrozí chodcům úrazy, vysoké bude riziko nehodovosti, uvedli meteorologové. Lámat vahou ledu se mohou větve i celé stromy a stožáry elektrických vedení. „Pravděpodobné výpadky v dodávce elektřiny, zásobování i a zdravotnických služeb,“ popsal možné dopady ČHMÚ. Doporučil lidem nevycházet ani nevyjíždět autem. „V případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a jezdit mimořádně opatrně,“ doplnil.

Varování v Praze

Srážky budou podle předpovědi dnes večer a v noci na čtvrtek od jihu slábnout a bude se také významně oteplovat, riziko ledovky tak na jihozápadě Čech postupně pomine.kdy budou srážky přecházet do sněžení.

Silničáři v Praze vyslali veškerou techniku. Se zpožděním by měli počítat cestující v městské hromadné dopravě, především autobusy mohou klouzat.

Podle webu Dopravniinfo.cz byla situace na silnicích v hlavním městě v podvečer celkem klidná. Stalo se několik nehod, většina byla bez zranění. Úraz hlavy a pohmožděniny utrpěl zhruba 25letý muž, kterého srazila u zastávky Vozovna Motol tramvaj. Nehoda ale zřejmě nesouvisela s počasím. Muž byl při vědomí a záchranáři ho převezli do nemocnice, uvedla pražská záchranná služba na síti X.

Pražská technická správa komunikací napsala, že výstraha před ledovkou se naplnila. "Aktuálně se za využití veškeré techniky snažíme pokrýt co největší perimetr metropole, ale není možné ošetřit v jednom okamžiku celou Prahu," uvedli odpoledne silničáři a doporučili lidem omezit pohyb venku na nezbytně nutnou dobu. Požádali řidiče, aby jezdili opatrně.

PID zase lidem, kteří využívají hromadnou dopravu, doporučila, aby aktuální stav spojů sledovali v aplikaci Lítačka. "Na silnicích i železnici to může hodně klouzat a je možné, že některé spoje budou mít zpoždění," uvedla PID.

Úrazy na severu Moravy

Úrazy na sněhu a ledu zaměstnávají moravskoslezské záchranáře. Ošetřují zraněné lyžaře a ve vyšším počtu i seniory, kteří uklouzli na zledovatělých chodnících a vozovkách. ČTK to řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

"Posádky Zdravotnické záchranné služby zasahovaly v úterý a ve středu na území Moravskoslezského kraje u dvou desítek událostí souvisejících se zimním počasím. Jednalo se především o pády chodců a také zranění lyžařů," řekl. V posledních dvou dnech vyjížděli záchranáři k pěti dětem v Beskydech a Jeseníkách. Po pádech na lyžích a snowboardech jim zdravotníci museli ošetřit poranění hlavy, rukou a nohou.

Chumelenice na severu Čech

Sníh v Ústeckém kraji způsobuje komplikace v dopravě. Řidiči i cestující v autobusech a trolejbusech stáli v kolonách na cestách směrem z centra krajského města. Dálnici D8 mezi exitem Řehlovice a exitem Bílinka uzavřela nehoda kamionu. Na místě je policie. Všechny sypače jsou v terénu, řekli silničáři ČTK. Silnice pravidelně solí.

"Je tam zapříčený kamion, který blokuje dálnici," řekla ČTK k nehodě na dálnici mluvčí policie Miroslava Glogovská. Nehoda se podle prvotních informací obešla bez zranění, záchranáři na místě podle jejich mluvčího Prokopa Voleníka nejsou. Neprůjezdná byla dnes odpoledne po nehodě dvou aut silnice ve směru na Malečov na Ústecku. Jedno z aut mělo letní gumy, řekla ČTK Glogovská. Podle ní by měli řidiči zvážit, zda za takového počasí vyrazí do terénu bez přezutí. Kolony se tvořily například na Střekově, Severní Terase nebo směrem na Chuderov a Žežice. Cesty kloužou, místy je vrstva sněhu, a to i na dálnici. Nehody byly ve všech okresech, obešly se bez zranění. Většinou šlo o menší kolize, někteří řidiči dostali smyk.

V terénu jsou podle dispečerů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje všechny sypače. Silničáři apelují na řidiče, aby byli velmi opatrní. "Sněží. Tak, jak jsme očekávali, tak to přišlo. Všechna vozidla jsou v provozu," uvedl dispečer silničářů ze střediska v Dubí na Teplicku, které má na starosti Krušné hory.