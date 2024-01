Meteorologové prodloužili výstrahu před náledím a mrznoucím deštěm až do pátečního rána. Teploty budou klesat pod bod mrazu a místy se bude vytvářet ledovka nebo zmrazky. Dnes má na většině území pršet, během dne by měl déšť přecházet ve sněžení. Dopoledne začalo opět sněžit. Problémy měli chodci, některé chodníky byly pod ledem. Zasahovala i záchranná služba u několika dopravních nehod.

Podle meteorologů se postupně od severozápadu ochlazuje a déšť přechází do sněžení, které hlavně na severozápadě může být dnes vydatnější. Ojediněle napadne kolem pěti centimetrů sněhu za 12 hodin. „Mokré povrchy spolu s tajícím sněhem a poklesem teplot pod nulu povedou na celém území k tvorbě náledí nebo zmrazků. Nebezpečný může být zejména led na zemi pokrytý sněhovou pokrývkou,“ uvedli.

Právě ledovka komplikovala ve středu dopravu na mnoha místech ČR a problémy kvůli ní byly na některých místech ještě dnes ráno. Na ledovku či mrznoucí mrholení si podle silničářů měli dávat pozor mimo jiné řidiči na Trutnovsku, Vysočině či Olomoucku. Silnice ale byly po noci, kdy silničáři vyjížděli do terénu, většinou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Výstraha před ledovkou do pátečního rána platí pro Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj (Jeseník, Litovel, Mohelnice, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh), Moravskoslezský kraj.

Až do pátečních 15 hodin prodloužili meteorologové výstrahu před ledovkou pro následující kraje: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj (Blansko, Boskovice, Ivančice, Kuřim, Moravský Krumlov, Rosice, Tišnov, Vyškov, Znojmo), Olomoucký kraj (Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov, Přerov), Zlínský kraj (Bystřice pod Hostýnem, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín).

Déšť a sněžení

Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území můžeme očekávat déšť, místy mrznoucí. Ten bude během dne přecházet ve sněžení, místy by mohl padat vydatně.

Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 5 až 1 °C, v severní polovině Čech a na západě Moravy místy kolem -1 °C. Denní teploty vystoupají na 4 až 9 °C, na severu a severozápadě Čech kolem 1 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C, na Šumavě až +4 °C.

Jak uvedli meteorologové, místy se bude tvořit velmi silná ledovka, očekávají se komplikace v dopravě i energetice. Starší lidé a ti, kteří mají problémy s pohybem, by měli omezit vycházení ven.

Kde se bude tvořit náledí? Sledujte radar Blesku

Problémy v dopravě

Na silnicích Vysočiny se v noci na dnešek kvůli dešti tvořila ledovka, k ránu byla nejhorší na Žďársku. Jinde se trochu oteplilo, ale vozovky jsou pořád promrzlé, namrzlá vrstva povoluje velmi pomalu. Solené silnice jsou mokré, ale i na nich mohou být kluzká místa, například u krajnic. Jezdit je potřeba s maximální opatrností, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby.

„Hlavní silnice v Kraji Vysočina jsou sjízdné, problémy zaznamenáváme na silnicích nižších tříd,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová po 7:00. Klouzat to může také na parkovištích. Policie zaznamenala pět dopravních nehod, nikdo se při nich nezranil.

Silnice v Libereckém kraji jsou dnes ráno s opatrností sjízdné, na dvě z nich nadále nesmějí nákladní auta. Uzavřená je pro ně od středečního večera silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska a již skoro týden také silnice třetí třídy na Liberecku přes Oldřichovské sedlo. Pro dopoledne platí ještě výstraha meteorologů před ledovkou, dešťové přeháňky ale budou postupně přecházet ve sněžení, vyplývá z předpovědi pro Liberecký kraj.

Silnice v Olomouckém kraji dnes ráno místy namrzají, všechny vozovky jsou sjízdné, ale se zvýšenou opatrností. Ledovka se vyhnula Jesenicku, naopak na Šumpersku s ní bojovali po celou noc, řekli dnes ČTK dispečeři správ silnic. Všechna technika silničářů je po celém kraji i nadále v terénu, s namrzlými vozovkami musejí místy počítat řidiči také na Olomoucku a místy na Přerovsku. V regionu dnes ráno stále prší a teploty se již většinou drží nad nulou, na severu kraje šplhají místy až k devíti stupňům Celsia.

Na silnicích v Brně, na Brněnsku, Vyškovsku a Znojemsku hrozí náledí, na Blanensku se místy tvoří ledovka. Silnice jsou sjízdné s opatrností, většina z nich je mokrá po chemickém ošetření, informuje na webu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Při ledovce mrznoucí déšť obalí vše ledem, zatímco při náledí voda například z roztátého sněhu zmrzne.

Na silnicích na Trutnovsku si řidiči dnes dopoledne musejí dát pozor na mrznoucí mrholení a ledovku. Na cestách také zůstávají zbytky rozbředlého sněhu. V Krkonoších je na nesolených silnicích vrstva uježděného sněhu, která je většinou zledovatělá, uvedli dnes silničáři. Hlavní silniční tahy byly dnes ráno v Královéhradeckém kraji většinou mokré a bez sněhu.

Po středečním náledí, kdy v Plzeňském kraji vyjely do terénu všechny sypače a technika silničářů, se v noci a dnes ráno výrazně oteplilo. Na žádných komunikacích nejsou problémy, všechny jsou mokré. ČTK to dnes ráno řekl dispečer Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Daniel Žižka. Meteorologové ale varují, že by měly vozovky namrznout opět dnes v noci a v dalších dnech se bude ochlazovat.

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Podle dispečerů Správy a údržby silnic se podařilo přes noc vozovky s ledovkou ošetřit. Dopoledne začalo opět sněžit. Problémy měli chodci, některé chodníky byly podle zjištění pod ledem. Mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník řekl, že záchranáři ošetřili tři lidi, kteří uklouzli na chodníku. Šlo o lehká zranění. Záchranná služba podle něj zasahovala i u několika dopravních nehod.