Také víkendové počasí nás bude lákat do přírody a umožní širokou škálu všech venkovních aktivit. Nejvyšší odpolední teploty se budou při zmenšené oblačnosti šplhat k letním hodnotám – tj. 25 °C. Hned v pondělí nás ale čeká teplotní skok – po přechodu studené fronty, která bude spojená i s bouřkami, k nám od severu až severozápadu pronikne studený vzduch a teploty půjdou strmě dolů. Hranice sněžení bude během týdne klesat do vyšších poloh, ranní teploty se budou pohybovat až na -2 °C, což je vzhledem ke kvetoucím rostlinám nebezpečné. A na návrat výrazně nadprůměrných teplot to zatím nevypadá.