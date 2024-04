Beran

Merkur tvoří po celý duben překrásný sextil s Plutem, tudíž je s vámi rozumná řeč a nepouštíte se do zbytečných hádek. Po pravdě řečeno na to nejsou vaši příbuzní ani kolegové zvyklí a je jim to moc milé. Díky příjemnému chování si splníte spoustu snů.