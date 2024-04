V sobotu 20. 4. bude na naše území postupovat přes Německo a Polsko tlaková níže, která přinese sněžení s tvorbou nové sněhové pokrývky zejména na horách (tedy v polohách nad 800 m n. m.), kde v celkovém úhrnu napadne 15 až 40 cm, informoval na sociální síti X Český hydrometeorologický ústav.

V sobotu bude zatažená obloha s deštěm či přeháňkami, které budou od vyšších poloh sněhové. V noci a ranních hodinách se sníh objeví i v nižších polohách. Ráno teploty klesnou na 4 až 1 °C, denní vystoupají k 5 až 9 °C.

Nejvíce sněhu, a to až 25 cm, napadne do sobotního rána na jihozápadním návětří Šumavy a hor na severu území. Během sobotního dopoledne přejde sněžení do sněhových přeháněk, které budou v horských oblastech intenzivnější.

Především na severním návětří pohraničních hor napadne dalších 5 až 15 cm (na hřebenech Krkonoš v maximu až 20 cm) nového prachového sněhu. Sněhové přeháňky budou slábnout v sobotu večer a v noci na neděli.

V přílivu studeného vzduchu od severu očekáváme od neděle 21. 4., nejpravděpodobněji do úterý 23. 4. nebo středy 24. 4., déletrvající období, kdy bude teplota v noci a ráno klesat na většině území, vyjma jihovýchodní Moravy, v průměru na 0 až -5 °C (ve 2 m nad zemí), přízemní teploty budou ještě nižší.

Mrazy mohou poškodit ovocné stromy, zeleninu či vinnou révu

Mrazy jsou rizikové a mohou poškodit především ovocné stromy, vinnou révu a vzešlou zeleninu. V průběhu druhé poloviny příštího týdne bude síla mrazů klesat a riziko poškození tak pozvolna pomine. Situaci s ohledem na aktuální meteorologické podmínky a stav vegetace budeme v následujících dnech upřesňovat.

V neděli bude převládat oblačno až polojasno, místy opět s přeháňkami, které budou od vyšších poloh sněhové. V noci a ráno se může sněžení objevit i v nížinách. Nejnižší teploty klesnou k 1 až -3 °C, denní se dostanou k 6 až 10 °C. Výhled od pondělí do středy slibuje přetrvávající oblačno až polojasno, místy s přeháňkami.

V pondělí se ranní teploty podívají k 1 až -5 °C, přes den bude mezi 5 a 9 °C. Sněhové srážky se mohou objevit od středních poloh.