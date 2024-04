Býk

V pátek budete k nezastavení a opravdu se vám to vyplatí. Jste si jistí tím, co děláte a kam míříte. Nadřízený vám nabídne spolupráci, která se neobjevuje každý den. Nyní máte obchodního ducha a jste nad věcí. Mohli byste do něčeho smysluplného investovat.