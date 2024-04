Po chladném aprílovém počasí skočíme rovnou nohou do letního počasí. Od jihu k nám bude proudit teplý vzduch s příměsí prachových částic ze Sahary, který přinese letní teploty. Oblačnost bude zmenšená – vzhledem k prachu ze Sahary se může tvořit vysoká oblačnost, srážky z ní vypadávat nebudou. Čeká nás teplotně nadprůměrný týden, kdy sluneční brýle budeme střídat s deštníky až ve čtvrtek. Ale bude i nadále větrno – nárazy větru budou dosahovat rychlosti 55 km/h, na Českomoravské vrchovině až 70 km/h. Vysuší tak půdu a bude podporovat šíření požárů. Středočeský kraj od úterý zakázal zapalování ohňů, je to zakázané i na zahradách.

V první polovině týdne bude na východě území větrno, nárazy větru budou dosahovat rychlosti 55 km/h, což může komplikovat rozdělávání ohňů na čarodějnice. Do teplot a oblačnosti může zasáhnout prach ze Sahary.

V pondělí bude polojasno nebo skoro jasno. Ranní teploty 14 až 10 °C. Denní teploty 21 až 25 °C. „Dnešní ráno přináší velmi rozdílné teploty. Zatímco na Z (západě, pozn. red.) území klesly teploty při slabším větru na hodnoty kolem 5 °C, v tu samou chvíli měly stanice v závětří Beskyd kvůli fénovému efektu až 17 °C,“ informuje na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Uvedl také, že množství oblačnosti bude závislé na množství písečného prachu ze Sahary.

Zákazy ohňů

Později dopoledne napsal, v pondělí bude na jihozápadě Moravy vysoké riziko vzniku požárů. „Oblast s vysokým rizikem vzniku požárů se bude vzhledem k přetrvávajícím vysokým teplotám a zesilujícímu větru v dalších dnech rozšiřovat na většině území ČR s výjimkou Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje a krajního jihozápadu a západu Čech. Riziko vzniku požárů poklesne v důsledku místních přeháněk pravděpodobně v pátek 3.5,“ uvedli meteorologové.

Středočeský kraj již zakázal zapalování ohňů, bude platit od úterý. „I když se to mnohým nebude líbit, prosíme, buďte ohleduplní a odložte svá pálení na příhodnější dobu,“ napsali místní hasiči. Oheň se nesmí zapalovat ani na zahradách. Za porušení povinností hrozí pokuta, řekla dnes mluvčí středočeských hasičů Veronika Švorcová Mocová.

Od čtvrtka budou v hlavní roli bouřky

V úterý bude polojasno nebo skoro jasno. Ranní teploty 14 až 10 °C. Denní teploty 23 až 27 °C. Také noc na 1. května bude ve znamení malé oblačnosti a minimální teploty nebudou klesat pod 10 °C. Ve středu 1. května bude polojasno nebo skoro jasno. Ranní teploty 14 až 10 °C. Denní teploty 22 až 26 °C.

Od čtvrtka bude přibývat oblačnosti i srážek a očekáváme místy přeháňky a bouřky. Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky a bouřky. Ranní teploty 14 až 10 °C. Denní teploty 20 až 24 °C.

V pátek bude polojasno až oblačno, místy přeháňky a bouřky. Ranní teploty 14 až 10 °C. Denní teploty 18 až 22 °C. V sobotu bude polojasno až oblačno, místy přeháňky a bouřky. Ranní teploty 12 až 8 °C. Denní teploty 18 až 22 °C. V neděli bude polojasno až oblačno, místy přeháňky a bouřky. Ranní teploty 12 až 8 °C. Denní teploty 18 až 22 °C.

Do počasí opět „promluví“ prach ze Sahary

Nad Česko se opět dostal prach ze Sahary. Prach ze Sahary nebo severního pobřeží Afriky se k nám dostává ve vyšších vrstvách atmosféry i několikrát do roka. Do Česka se může dostat i prach z Ukrajiny, např. 24. března 2007. Podle zahraničních studií se do střední Evropy dostane ročně až 60 tisíc tun prachu. Prach ze Sahary je obvykle žlutý nebo hnědý.

V první polovině příštího týdne se budou prachové částice rozšiřovat nad Skandinávií a nad Velkou Británií. U nás je bude vymývat postupně déšť až od čtvrtka. Opět tak mohou „promluvit“ do předpovědí počasí. Oblačné ledové krystalky, pokud jsou na nich prachové částice, vyzařují v horní části více tepla, takže dochází k teplotním rozdílům a turbulenci, které vytváří zvlněné struktury na horní straně oblačnosti.

Přijdou ledoví muži?

Poslední čtyři roky bylo květnové počasí v Česku teplotně podprůměrné v porovnání s dlouhodobým normálem a na srážky naopak bohaté. Přeruší letošní květen tuto řadu?

Dlouhodobý teplotní normál v ČR pro toto období je 13 °C, průměrný úhrn srážek je 69 mm (z let 1981–2010). Na ledové muže to z výhledu počasí nevypadá.

Výhled počasí na období 6.–10.

Polojasno až oblačno, místy déšť nebo přeháňky a bouřky. Ranní teploty 14 až 9 °C. Denní teploty 16 až 22 °C.

Výhled počasí na období 11.–20.

V první polovině období oblačno až polojasno, občas déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Postupně částečné ubývání oblačnosti i srážek. Ranní teploty 11 až 5 °C, postupně 14 až 10 °C. Denní teploty 16 až 23 °C, na konci období až 25 °C.

Výhled počasí na období 21.–31.

Zpočátku období převážně polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Ranní teploty 13 až 7 °C. Denní teploty 18 až 27 °C.