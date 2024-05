Zpět

Do Česka od jihozápadu přijdou srážky, v pátek může být déšť i trvalejší, od neděle už meteorologové očekávají jen přeháňky. V pátek by tak měla pominout výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šířením požárů vyhlášená kvůli suchému počasí. Nejvyšší teploty se budou dál pohybovat převážně nad 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).