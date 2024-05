„Podle předpovědi se objevují bouřky, nejčastěji s přívalovými srážkami a kroupami do 2 cm. Na západě Čech se vyskytly a vyskytují i silnější bouřky s kroupami přes 2 cm (Rakovnicko a Kladensko) nebo přívalovými srážkami i přes 50 mm/h (Karlovarsko),“ stojí na profilu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V platnosti pro sobotní večer a první polovinu noci zůstává pro celou Českou republiku výstraha před silnými bouřkami.

U obce Lhota na Kladensku se objevila supercela, kterou se podařilo zachytit uživateli sítě X. „Teď detekujeme pravděpodobnou supercelu na Hodonínsku. Pozor zejména na kroupy,“ dodává ČHMÚ.

V noci ze soboty na neděli by mělo být polojasno až oblačno. Zrána by si především řidiči měli dát pozor na výskyt mlhy. Teplota by měla klesnout asi k 9-13 °C. V neděli nás čeká oblačné nebe s ojedinělými přeháňkami a bouřkami. Denní teploty by se měly držet v rozmezí 20-26 °C, ve vyšších nadmořských výškách však klesnou až k 17 °C. Slabý vítr o rychlosti 4 m/s bude v bouřkách přechodně zesilovat.

