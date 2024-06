„Obec je uzavřená, voda je stále na silnicích. Budeme ji čerpat,“ popsal situaci důstojník hasičů v Blížejově. Podle místostarosty Jiřího Císaře se obec potýká s následky prudkého deště opakovaně. „Poprvé to bylo 22. května, pak na začátku června a teď zase. Situaci ještě přesně nemám zmonitorovanou, ale tentokrát je to nejhorší,“ řekl ČTK.

V Blížejově se po deštích také zastavil provoz na železnici, kudy jezdí i mezinárodní vlaky do Německa. Voda tam po deštích ve stanici zaplavila trať, informoval mluvčí drážních hasičů Martin Kavka. Náhradní dopravu podle Českých drah zajišťují autobusy.

Do několika sklepů se voda dostala po prudkém dešti také například v Oseku u Rokycan. „Byl to asi tak hodinu a půl dlouhý strašně prudký déšť. Na silnicích tekla voda, kanalizace ji nepobírala. Lidé to mají ve sklepech, někde to asi zasáhlo i obytné části,“ řekl starosta Jaroslav Peroutka.

Několik výjezdů mají také hasiči v nedalekém Hrádku u Rokycan. „Měli jsme nějaké čerpání vody, spadlý strom, čeká nás ještě čerpání v kulturním domě,“ řekl velitel místních hasičů Václav Bufka.

Nemalé škody zřejmě způsobila průtrž mračen v Rokycanech. Zaplavila domy, sklepy, podchod i městské koupaliště, kde se měly v pátek konat velké oslavy 90. výročí otevření koupaliště. „Ostatní škody nyní monitorujeme,“ uvedly Rokycany na své facebookové stránce.

Podle aktuálních dat profesionálních stanic Českého hydrometeorologického ústavu spadlo dnes nejvíce srážek v kraji v Rokycanech - za jednu hodinu tam napršelo přes 59 milimetrů. V Čachrově a na Špičáku na Šumavě napršelo během jedné hodiny kolem 20 milimetrů, silné srážky byly také v Tachově a ve Stříbře, kde rovněž spadlo za hodinu kolem 20 milimetrů deště.

Hasiči v kraji absolvovali dnes už několik desítek zásahů z kategorie technické pomoci. „Podle průběžně aktualizované statistiky k 17:20 čerpali vodu v 19 případech, třináctkrát odstraňovali popadané nebo vyvrácené stromy a ve 14 případech odstraňovali nebezpečné stavy, což obnáší mimo jiné uvolňování propustků a podobně.

Přívalové deště v Praze: Zaplavený Můstek a odkloněné tramvaje

Silná bouřka s přívalovými srážkami, která se dnes odpoledne přehnala Prahou, zkomplikovala na několika místech dopravu. Problémy měly tramvaje i vlaky. Voda z intenzivní průtrže mračen zaplavila podjezdy Těšnov a Bulhar či trať u Čechova mostu v centru hlavního města. Ve Zbraslavi najel osobní vlak do sesutého kamení a zeminy, provoz na trati ve směru na Vrané nad Vltavou byl zastaven. Voda natekla také do vestibulu stanice metra A Můstek uprostřed Václavského náměstí, který zůstal zhruba hodinu a půl pro vstup i výstup uzavřen. Cestující se do stanice dostávali z druhého vestibulu v dolní části náměstí.

Kvůli zaplaveným tratím jezdily tramvaje odklonem, vyplývá z informací na webu dopravního podniku. Na Břevnově odpoledne vypadlo napájení elektrickým proudem, mezi Malovankou, Vypichem a Bílou Horou jezdila místo tramvají náhradní autobusová doprava. Komplikace začaly před 16:00 a většina omezení MHD kvůli nepříznivému počasí skončila před 18:00.

Na trati ze Zbraslavi do Vraného nad Vltavou najel osobní vlak do sesuté zeminy a kamení. Drážní hasiči z vlaku evakuovali cestující. Událost se obešla bez zranění, vlak nevykolejil, uvedla na síti X Správa železnic. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka později novinářům sdělil, že provoz na trati bude zastaven do 19:00, poté budou vlaky v úseku projíždět sníženou rychlostí deset kilometrů za hodinu. V pátek tam vlaky znovu neprojedou kvůli závěrečnému odklizení sesuvu půdy.

Bouřky odpoledne zasáhly i další kraje, po 16:00 hasiči hlásili přes 200 událostí, nejvíc v Praze, Plzeňském a Středočeském kraji. Odklízeli především popadané stromy nebo vyjížděli k zatopeným sklepům a komunikacím. Později se bouřky přesunuly i na Moravu a do Slezska.

Meteorologové varovali, že dnešní bouřky mohou být velmi silné. Padat při nich mohou více než dvoucentimetrové kroupy a v úhrnu při nich může napršet přes 50 milimetrů za hodinu.

