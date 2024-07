Kozoroh

Mezinárodní den tygrů využijte na svou stranu a vyrazte si s dětmi do zoologické zahrady. Aspoň se vyhnete klasickému pondělnímu stereotypu. Nenechte se odradit od změny imagy a začněte s tím hned! Blízký přítel vám poradí, co by vám slušelo.