- Silné bouřky zasáhly v noci na dnešek část Libereckého kraje. Nejvíc pršelo ve Frýdlantském výběžku a v příhraniční obci Bulovka nedaleko Frýdlantu se rozvodněný potok dostal i do 18 objektů. Hasiči evakuovali 12 lidí, zranění neutrpěl nikdo. Vyplývá to z informací od hasičů a starostky obce Romany Šidlové (Za obec krásnější a živější). Škody by podle starostky neměly být zřejmě příliš velké, voda ze zasažených domů se ale bude teprve odčerpávat. Silné bouře provázené lijáky zasáhly ve středu ráno i Královéhradecký kraj.

„Musím to zaklepat, ale na to, jak to vypadalo šíleně, tak to zatím vypadá ještě docela dobře,“ řekla starostka obce s bezmála 1000 obyvateli.

Ve 3:30 byla hladina v Bulovském potoce na 15 centimetrech, o tři hodiny později kulminovala na 108 centimetrech. Voda škodila zejména v osadě Arnoltice patřící pod Bulovku, dostala se ale i k některým domům přímo v Bulovce. „Bylo zasaženo 18 nemovitostí, kdy se voda dostala buď do sklepa nebo do obytných prostor,“ uvedla Šídlová. O pomoc s čerpáním podle ní požádali obyvatelé sedmi nemovitostí. „V momentě, kdy klesne podzemní voda pod úroveň jejich sklepů, tak jim z nich odčerpáme vodu,“ dodala. Předpokládá, že to bude možné dnes nebo ve čtvrtek.

Kvůli povodni hasiči ráno evakuovali z nejvíce ohrožených domů 12 lidí. „Někteří se již vrátili zpět do svých domovů. Jsme na místě události a situaci monitorujeme, připraveni provádět likvidační práce po povodni,“ uvedli hasiči v 10:15 na síti X.

Bulovský potok během dopoledne klesl z třetího na první povodňový stupeň, v poledne byla jeho hladina ve výši 60 centimetrů. Kromě Bulovského potoka byla ráno podle údajů z krajského povodňového portálu na třetím stupni na Frýdlantsku i říčka Oleška v Dětřichově. „Voda sice stoupla, ale zůstala v korytě,“ řekla ČTK starostka Martina Kohoutová (NK ZA DĚTŘICHOV).

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu v kraji nejvíce napršelo při bouřce ve Frýdlantu. Bylo to přes 50 milimetrů a potok Řasnice se tam dostal na druhý povodňový stupeň. Hasiči měli v souvislosti s bouřkami ráno v kraji kolem 20 zásahů. V několika případech šlo o spadlé stromy a čerpání vody, řekla ČTK krajská mluvčí hasičů Jaroslava Benešová. „Nejčastěji jsme zasahovali právě na Frýdlantsku,“ dodala Benešová.

Dnes v 5:00 byla Řasnice na 18 centimetrech, o dvě hodiny později vystoupala na 94 centimetrech a v 9:30 na 104 centimetrech. Druhý povodňový stupeň se vyhlašuje na tomto toku při dosažení 90 centimetrů, třetí při 120 centimetrech.

Bouře s lijáky i na Královéhradecku

Bouře se prohnaly i sousedním Královéhradeckým krajem. Hasiči zhruba od 06:00 do 09:00 měli téměř 30 výjezdů k čerpání vody. Nejvíce přívalový déšť zasáhl Královéhradecko a Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku. Srážky dosáhly až 40 litrů vody na metr čtvereční. ČTK to zjistila u hasičů a z dat Povodí Labe. Naposledy bouře zasáhla Hradecko v noci na pondělí, kdy v krajském městě a okolních vesnicích voda vytopila desítky domů.

Přívalové deště dnes ráno zasáhly hlavně západní část okresu Hradec Králové. Nejvíce byly podle hasičů zasaženy obce Stěžery a Hřibsko. Ve Stěžerách voda zaplavila některé ulice v nové zástavbě v dolní části obce. Hasiči čerpali vodu také v hradeckých čtvrtích Kukleny, Svobodné Dvory a Plotiště a v obcích Sadová, Mžany, Hořiněves, Lhota pod Libčany a Předměřice nad Labem. Ve Dvoře Králové hasiči čerpali vodu ve čtvrtích Žireč, Žirecká Podstráň, Lipnice a v Raisově ulici.

V Hradci Králové podle dat Povodí Labe dnes ráno napršelo 23 litrů vody na metr čtvereční. Největší srážky zaznamenala měřicí stanice na labské přehradě Les Království u Dvora Králové, a to téměř 40 litrů vody na metr čtvereční. V Krkonoších se srážky pohybovaly do 15 litrů vody na metr čtvereční.

