Střelec

Až do konce týdne okouzlíte vyjednávacími schopnostmi, proto se soustřeďte na složité úkoly. Nedělejte si z toho legraci, později by se vám to nemuselo podařit. Jste-li v rozvodovém řízení, nastanou komplikace s dělením majetku, proto buďte trpěliví.