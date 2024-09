Extrémní srážky hrozí od čtvrtka do neděle. „V jihovýchodní polovině území a na horách na severovýchodě a severu Čech jsou očekávané úhrny mezi 150 až 250 milimetry (za čtyři dny). Největší srážkové úhrny očekáváme v oblasti Jeseníků, a to přes 300 milimetrů,“ uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V dalších částech země bude déšť méně intenzivní, bude platit povodňová pohotovost. Výstraha na záplavy a intenzivní déšť se netýká západu Čech.

Od pátku hrozí zejména na severovýchodě a východě Česka záplavy, největší vzestupy hladin očekávají meteorologové během soboty a neděle. „V povodích, kde budou 24hodinové úhrny přesahovat hodnoty nad 120 milimetrů, předpokládáme i možnost výrazného překročení limitů pro třetí stupeň povodňové aktivity. Odtokově nejvýznamnější situaci očekáváme na tocích, které odvodňují Jeseníky a další severovýchodní horské oblasti. Situaci budeme průběžně upřesňovat,“ oznámil dnes kolem poledne ČHMÚ.

Francouzský vědec Nahel Belgherze, který se zaměřuje na sledování extrémních klimatických projevů, varoval, že střední Evropu čeká něco mimořádného. „V příštích dnech se zdá být stále pravděpodobnější, že se v některých částech střední Evropy vyskytnou rozsáhlé srážky. Důvodem je pomalu se pohybující odříznutá horní tlaková níže, kterou podporují anomálně teplé vody Středozemního moře. Pokud se něco takového potvrdí, hrozí katastrofální záplavy,“ napsal na síti X.

A massive rainfall event is looking increasingly likely for parts of central Europe over the next few days. The reason: a slow-moving cut off upper low fueled by anomalously warm waters of the Mediterranean Sea. If anything near that verifies, catastrophic flooding is likely. pic.twitter.com/Fjc3IRTzol