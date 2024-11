Dnes poprvé v této zimní sezoně sněžilo už od středních poloh, i když jen lehce, a to hlavně v Čechách. Někde padal sníh s deštěm. S výjimkou horských oblastí však už sněhový poprašek během odpoledne a večera většinou roztál, protože zem je stále poměrně teplá. Český meteorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl odpoledne na facebooku.

„Aktuálně tak většinou leží ve vyšších a horských polohách od poprašku do jednoho či dvou centimetrů sněhu, v Jizerských horách a Krkonoších jeden až čtyři centimetry. Z webových kamer ale můžeme vidět mnoho míst, kde na zemském povrchu sníh již odtál, nebo odtává a zůstává ležet pouze na površích, které se už stačily prochladit (auta, stromy atd.),“ napsali meteorologové.

Občasné srážky se objevovaly už od rána, většinou byly slabé a v nižších polohách převážně v podobě mrholení, slabého deště nebo deště se sněhem.

Od středních poloh většinou padal sníh, případně sníh s deštěm. Během odpoledne se sněžení postupně přesouvalo do jižní poloviny Čech, na Moravě bylo srážek mnohem méně. Teploty se pohybovaly nejčastěji od nuly do plus čtyř stupňů Celsia, ve vyšších a horských polohách klesl teploměr pod bod mrazu a na hřebenech severních hor bylo okolo minus pěti stupňů.

Nejen aktuální teploty mají podle meteorologů podstatný vliv na to, kolik kde aktuálně leží sněhu. „Vzhledem k tomu, že zemský povrch je ještě na většině území po předchozím teplém období prohřátý, tak i tam, kde jsou teploty slabě pod nulou, dochází aktuálně k odtávání padajícího či již napadlého sněhu,“ konstatoval ČHMÚ. Sněžení má během večera a noci od severu slábnout a ustávat.

Mrznoucí mlhy i náledí

V noci na čtvrtek bude zataženo až oblačno, ojediněle mrholení, i mrznoucí nebo slabé sněžení. Hrozí mrznoucí mlhy, pozor si musí dát řidiči na většině míst Česka.

Ve čtvrtek před den bude zataženo až oblačno. Od severozápadu hlásí meteorologové místy občasný déšť, nad 1000 metrů nad mořem sněžení. Ojediněle se opět mohou vyskytnout i srážky mrznoucí. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí +2 až -2 °C, hrozí i tvorba náledí. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 3 až 7 °C, v 1000 m na horách bude kolem 0 °C.

Srážkově ještě bohatší počasí by mělo do Česka dorazit v příštím týdnu, meteorologové nevylučují ani výraznější sněžení minimálně na horách.

