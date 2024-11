Blíženci

Po vyčerpávajícím pracovním týdnu si potřebujete odpočinout, proto to také uskutečněte. Pokud vyrážíte večer do společnosti nebo plánujete sešlost s rodinou, dávejte si pozor na popíjení alkoholu. Kdybyste to přehnali, tak byste se ráno potýkali s kocovinou.