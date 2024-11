Zpět

Od čtvrtka do neděle si Česko užije již skutečně zimního počasí. Z počátku víkendu především na Moravě a ve Slezsku napadne až 10 cm sněhová pokrývka. Řidiči by některé dny měli dbát zvýšené opatrnosti kvůli náledí na komunikacích. Některé silnice kloužou už dnes ráno, přibývají nehody, a to i na dálnicích.