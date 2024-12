Na Šumavě dnes byla opět nejnižší teplota v republice. Meteorologové naměřili na Kvildě na Prachaticku na stanici Perla minus 15,1 stupně Celsia. ČTK to řekla Eva Houbová z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu. V Česku můžeme očekávat velice nízké noční teploty, meteorologové varují před náledím a řidiče před mrznoucí mlhou. Obloha bude až do Silvestra jasná či polojasná, Nový rok ale s sebou přinese zataženou oblohu, sníh a mrholení až déšť.

V neděli by se měli Češi mít na pozoru především na silnicích. „Nadále se může během noci a rána tvořit námraza na komunikacích, a to jak za jasné oblohy, tak i při mrznoucích mlhách s následným rizikem zaježdění do kluzké vrstvy náledí. V zastíněných místech mohou kluzké komunikace přetrvávat i během dne při teplotách vzduchu nad bodem mrazu,“ varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

Obloha by měla být jasná nebo skoro jasná. Zejména v severní polovině Čech a na Moravě se mohou vyskytovat mrznoucí mlhy a nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, v Čechách až -7 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem -1 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C. Vítr bude slabý, proměnlivý.

Na Rokytské slati na Klatovsku bylo minus 14,9 stupně a na Březníku u Modravy na Klatovsku minus 14,7 stupňů. „Sníh na horách nepřibyl, na silnicích se může místy vyskytovat námraza nebo kluzké jíní, které může vytvořit náledí a ve stínech přetrvá i při stupních nad nulou,“ uedla Eva Houbová z českobudějovické pobočky ČHMÚ.

„Silnice na jihu Čech jsou holé suché nebo vymrzlé, udržované, posypané solí nebo inertním posypem. Nebyly žádné přeháňky, jen lokálně se objevila námraza. Do terénu jsme poslali celkem 22 vozidel, nejvíce na Táborsko a Strakonicko,“ řekl dispečer jihočeské správy a údržby silnic Jan Boško.

Podobná situace je na Vysočině. Silnice jsou většinou holé, suché a vymrzlé. Devět sypačů zasahovalo večer na Havlíčkobrodsku, kde jsou silnice holé, vlhké. Teploty se pohybovaly od minus dvou až do minus sedmi, mrznoucí mlha se může lokálně vytvořit v údolích.

Jak bude další dny?

Po víkendu se počasí lehce zkazí a obloha bude oblačná, místy polojasná. Stejně jako o víkendu, i v pondělí se očekávají mrznoucí mlhy. Ojediněle se objeví sníh a mrholení. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, ojediněle až -7 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +3 °C, ojediněle až +5 °C.

V noci na Silvestra se očekávají velice nízké teploty pod bodem mrazu, místy až -6 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C, při déletrvající mlze kolem 0 °C. Stejně jako i v předchozích dnech budou oslavy končícího roku spojené s nízkou oblačností a mlhou.

Ani na Nový rok se situace nezmění. Podle meteorologů ale přibude více možností deště a sněhu. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, při slabém větru až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, při déletrvající mlze kolem 1 °C. Očekává se i silnější vítr, zejména v Čechách a ve Slezsku s nárazy až kolem 15 m/s. Na Moravě místy vítr slabý do 4 m/s. Podobně tomu bude i ve čtvrtek, kdy se můžeme místy dočkat denní teploty až do 9 °C.