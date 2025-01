Zpět

na

V Česku se bude o víkendu ozývat zima. V sobotu i v neděli meteorologové očekávají zataženou až oblačnou oblohu, konec týdne navíc přinese ledovku, a to i silnou. Očekávají se i mrznoucí deště. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj bude přes ČR v neděli přecházet od jihozápadu teplá fronta a spolu s ní bude počáteční sněžení přecházet v déšť. Na severozápadě a severu Čech ještě předtím připadne do osmi centimetrů sněhu. Srážky by měly ustávat v noci na pondělí.