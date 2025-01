Meteorologové upozorňují, že ledovka hrozí i dnes ráno hlavně na Vysočině, Moravě a částečně i v Čechách, kde jsou stále lokálně teploty pod nulou nebo kolem nuly. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Problémy jsou na železnici, několik úseků je neprůjezdných například kvůli namrzlému trakčnímu vedení. Během dne se ale velmi rychle a výrazně oteplí.

Lidé by měli být ráno opatrní při cestách pěšky nebo autem. „Výjimečně ledovka přetrvá i později během dne, na většině míst se ale velmi rychle a výrazně oteplí,“ uvedli meteorologové. Přes den mohou teploty v Česku vystoupat až nad deset stupňů Celsia.

České dráhy (ČD) evidovaly dnes po 06:00 zhruba deset úseků, na kterých provoz komplikovalo počasí. Vedle námrazy na trakčním vedení působí problémy i spadlé stromy. Vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Nymburkem pak musí jezdit odklonem přes Poříčany, protože ve stanici Mstětice nefungují výhybky.

Výhled počasí na týden

Česko má před sebou oblačný týden s velkým množstvím srážek. Na horách bude spíše sněžit, v nižších polohách se pak bude střídat déšť se sněhem. Sněžit by v nížinách mělo především od pátku. Teploty přes den se budou většinou pohybovat kolem nuly nebo lehce nad ní, dnes a ve čtvrtek ale bude výrazně tepleji. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Oteplovalo se už v noci na dnešek. Zatímco v Pošumaví a na Jesenicku bylo ráno až deset stupňů Celsia, na severu Čech a na západě Moravy zůstávaly dlouho teploty těsně pod bodem mrazu. „Slabé oteplování bude pokračovat i přes den, nejtepleji bude stále v Pošumaví a na Jesenicku, kde teploty vystoupí až k 11 stupňům. Chladnější zůstane sever a severovýchod Čech a západní Morava, kde bude kolem tří stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové na síti X. Na severu a severovýchodě bude také větrněji, nárazy větru dosáhnou 55 km/h.

V dalších dnech už budou teploty vyrovnanější. V úterý se budou nejvyšší denní pohybovat mezi dvěma až šesti stupni podobně jako ve středu, ve čtvrtek pak mohou maxima opět vyšplhat na deset stupňů. V pátek se ale ochladí, teplota na některých místech už zůstane celý den pod nulou. Stejné to bude také o víkendu.

V úterý se může od západu objevit místy déšť, který bude ve vyšších polohách přecházet postupně ve sněžení. Sněžit může místy i ve středu, ve čtvrtek ale bude nejprve především pršet a déšť bude i mrznoucí. K večeru se ale už může objevit sníh ve všech polohách a od pátku pak meteorologové očekávají sněžení na celém území ČR.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou s opatrností sjízdné. V horách i na Českolipsku je na nich sníh, teplota je na většině území kraje těsně nad nulou, vyplývá z údajů od meteorologů a silničářů.

Dopravu v noci na dnešek komplikovala v kraji ledovka, několik aut sjelo ze silnic, nehody se ale obešly bez vážných zranění. Srážky k ránu sice ustaly, řidiči by ale měli být nadále opatrní. Na většině území kraje bylo ráno mezi nulou a dvěma stupni Celsia, ve Frýdlantském výběžku skoro deset stupňů Celsia. Ujetá vrstva sněhu je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách, zbytky rozbředlého sněhu jsou na vozovkách II. a III. tříd na Českolipsku i na Semilsku. Jinak jsou povrchy vozovek mokré. Silničáři upozorňují také na možnou námrazou na silnici 35 z Liberce do Turnova.

Podle předpovědi bude dnes v kraji zataženo až oblačno s teplotami do pěti stupňů Celsia. Ve Frýdlantském výběžku zůstane teplota kolem deseti stupňů a na horách bude mezi nulou až třemi stupni Celsia. Místy bude silně foukat, a to zejména na horách, Frýdlantsku a dalších částech Liberecka, kde může mít vítr v nárazech kolem 55 kilometrů v hodině.

Uzavřené silnice na Žďársku

Dopravu na Vysočině komplikuje ledovka, na Ždársku je jedna silnice uzavřena. Problémy mají podle dispečinku krajských silničářů především autobusy na silnicích nižších tříd. Hlavní tahy ošetřené solí jsou s opatrností sjízdné. Ledovka zasáhla především severní části Vysočiny, kde od nedělního večera hodně pršelo. Silničáři měli přes noc více než 200 výjezdů.

„Teď po ránu řešíme v podstatě hlavně autobusy. Největší problémy máme na inertních úsecích. Hlavní tahy jsou s opatrností sjízdné. Jednu vozovku máme na Žďársku uzavřenou, protože jsou tam strašně velké kopce. Bojujeme s tím už celou noc. Bojí se tam i naši, protože auta se na tom ledu chovají nestandardně,“ řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Aleš Hubený.

Kvůli nesjízdnosti byla uzavřená silnice v úseku Jimramovské Pavlovice - Lísek, uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová. Policie podle ní zatím v kraji evidovala tři nehody.

V neděli na Vysočině sněžilo, večer začalo místo toho pršet. Ledovka se vytvořila zejména v okolí Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem. Teploty jsou v kraji od minus jednoho stupně Celsia po čtyři stupně nad nulou. V okolí Pelhřimova teplota pod nulu neklesla ani přes noc, řekl Hubený.

Nejvyšší odpolední teploty by se měly na Vysočině podle meteorologů dostat na čtyři stupně Celsia, na západě kraj až k pěti stupňům. Ledovka může zejména na východě kraje přetrvat až do dopoledne.

Komplikace na Brněnsku

Ledovka na silnici zkomplikovala dopravu ve vyšších polohách na Blanensku a také v okolí Tišnova na Brněnsku. Některé úseky byly dnes ráno dočasně nesjízdné. „Počítejte s nepravidelností a zdržením spojů,“ informovali na webu pracovníci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Některé ranní spoje vůbec nevyjely, potíže byly hlavně kolem Letovic, Boskovic a Kunštátu.

Teploty v kraji se pohybují kolem nuly, během dne podle předpovědi meteorologů stoupnou ke čtyřem stupňům. Situace by se tak měla zlepšit i v místech, kde se ráno tvořila ledovka nebo kde leží zbytky rozbředlého sněhu.

V Brně už v neděli večer vyjelo všech 21 posypových vozů podniku Brněnské komunikace. Sypače se pak ulicích pohybovaly až do dnešních 5:00. Spotřebovaly 235 tun posypové soli a 30.000 litrů solanky.

„Veškeré komunikace na území města Brna, které jsou v naší správě, jsou nyní po chemickém ošetření holé, mokré a sjízdné bez omezení,“ uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Zlepšení ve Středočeském kraji

Většina silnic ve středočeském kraji je dnes ráno sjízdných bez omezení, případně s větší opatrností. V noci se oteplilo, ledovka už na většině míst nehrozí, vyskytuje se jen lokálně například v blízkosti vody, uvedla Štěpánka Čechová z Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Středočeského kraje.

„Teploty jsou vesměs plusové, ledovka je v místech okolo vody, což je běžná situace, silnice jsou víceméně mokré, po ošetření, ledovka už nehrozí,“ řekla Čechová. Na Kladensku podle ní dnes před 7:00 bylo 20 sypačů, na Benešovsku devět, na Kutnohorsku dva.

Teploty v regionu se dnes ráno pohybují většinou od nuly do čtyř stupňů Celsia, někde prší. Nejvyšší teploty přes den budou od čtyř do osmi stupňů Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude oblačno až zataženo. V severní polovině kraje mohou být ojediněle mlhy, výjimečně mrholení.

Nehody v Ústí nad Labem

V Ústeckém kraji dnes musejí řidiči počítat na některých místech s ledovkou. V Krušných horách na Chomutovsku jsou úseky pokryté zledovatělou vrstvou, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Policie zasahuje u několika nehod. Kvůli námraze na trolejích jezdí v Mostě náhradní autobusová doprava za tramvaje, vyplývá z dopravních webů.

Ledovka je například u Staňkovic na Lounsku, kde bouralo nákladní auto s návěsem a blokuje tam silnici. Také mezi Bystřany a Ŕehlovicemi na Ústecku vytvořil havarovaný vůz překážku na silnici. Bouralo se podle informací policie i na Litoměřicku.

V Mostě od nedělního večera kvůli namrzlým trolejím nejezdily někde tramvaje. Dnes ráno dopravní podnik obnovil provoz tramvají na lince 2, náhradní autobusová doprava jezdí ještě na lince 4. Linky 1 a 3 nebudou v provozu, informoval podnik na Facebooku.

Orkán na Sněžce

Krkonošská horská služba upozorňuje, že na hřebenech hor může dnes vítr dosahovat rychlosti přes 100 kilometrů v hodině. Horská služba (HS) to dnes uvedla na webu. Podle měřicí stanice na poštovně Anežka na vrcholu Sněžky ráno dosahoval vítr v nárazech rychlosti přes 140 km/h, tedy vysoko přesáhl hranici orkánu, která je 117,7 km/h. Horní úsek lanovky na Sněžku kvůli větru nejede.

Podle horské služby byly ráno u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů dva stupně nad nulou, mlha, vítr dosahoval v nárazech rychlosti okolo 60 km/h. Leží tam kolem 60 centimetrů sněhu.

Lanovka na Sněžku má dva úseky, horní z Růžové hory na Sněžku a dolní z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu. Dolní úsek je v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km/h. Situace se může změnit, aktuální informace jsou na webu. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších v Královéhradeckém kraji vítr neovlivnil.

Ledovka u Dačic

Některé silnice na Jindřichohradecku pokrývá ledovka, především kolem Dačic. Řidiči by měli zvážit, zda v těchto místech musí vyjíždět. ČTK to dnes ráno řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

„Pokud někdo nutně nemusí použít auto, měl by jízdu odložit na pozdější dobu. Kolem poledne by se podle předpovědi mělo oteplit, situace na vozovkách by se tak zlepšila,“ uvedl. Dodal, že například na silnici III. třídy z Dačic na Vnorvice se kvůli náledí nedostal ani sypač.

Vozovky v ostatních částech kraje jsou podle Šulisty sjízdné. „Většinou všude přes noc zůstaly teploty nad nulou. Výjimkou bylo právě Jindřichohradecko, kde začalo mrznout,“ řekl.

Počasí na jihu Čech ovlivňuje proudění teplého vzduchu. Podle předpovědi meteorologů budou dnes přes den teploty šest až devět stupňů Celsia. V oblasti Šumavy mohou vystoupat na 11 stupňů Celsia.

Letiště v neděli zastavilo provoz

Letiště kvůli namrzajícímu dešti zastavilo provoz v neděli navečer. „Provoz na Letišti Václava Havla Praha byl z důvodů nepříznivých meteorologických podmínek zastaven. Doporučujeme cestujícím, aby sledovali informace o svém odletu na webových stránkách,“ uvedlo letiště. Omezení se dotklo desítek letů, některé byly zrušené, jiné odkloněné na jiná letiště nebo zpožděné. Provoz se podle mluvčí Denisy Hejtmánkové postupně obnovoval od 21:00.

Ledovka se už v neděli po poledni objevila na jihu Čech, potom se postupně rozšířila do většiny krajů.

Do hor jen s řetězy

Na horách sněhu výrazně přibylo. „Pokud musíte vyjet a vypravíte se k nám do hor, nevyjíždějte bez sněhových řetězů,“ varovali řidiče zástupci Jáchymova.

Hasiči ze Špindlerova Mlýna sdíleli video nehody, která se odehrála na počátku víkendu. Zřejmě právě kvůli absenci řetězů tady velké SUV nabouralo několik aut.

