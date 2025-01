Zpět

Ledovka, před kterou meteorologové varovali, dorazila do Česka. Mrznoucí srážky se postupně rozšířily téměř do celé republiky. Letiště Václava Havla na několik hodin zastavilo provoz. Výstraha platí do noci, na Moravě a ve Slezsku může podle Českého hydrometeorologického ústavu přetrvat až do pondělního dopoledne. Policie eviduje desítky nehod, při vyšetřování havárie na D5 zemřel policista. Ostatní nehody se většinou obešly bez vážných zranění. Potíže hlásí také na železnici.