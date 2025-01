V noci na úterý a v úterý přes den bude přes Česko přecházet studená fronta a déšť může namrzat. V oblastech nad 900 m budou srážky sněhové. Varování před ledovkou platí pro celý Olomoucký kraj s výjimkou Jesenicka, většinu Vysočiny i Jihomoravského kraje a také pro východ Pardubického kraje. Platnost výstrahy je od úterních 05:00 do 13:00. Na některých místech při teplotách blízkých nule ale může ledovka přetrvávat i odpoledne, uvádí ČHMÚ v doprovodné informaci.

Meteorologové proto varují před možnými problémy v dopravě a vyšším počtem nehod. Opatrní by měli být i chodci, kterým hrozí uklouznutí. Starší nebo méně mobilní lidé by proto měli omezit vycházení ven. V noci na úterý by teplota měla klesnout až k -2 °C. Denní maxima vyšplhají až na 2-6 °C. Mírný vítr může na západě Čech v nárazech dosáhnout rychlosti až 15 m/s.

Na náledí bude potřeba dávat pozor i během středy. Místy by se mělo objevit sněžení, a to i v polohách pod 400 m n. m. Večer mimo severní část území budou srážky dešťové či mrznoucí. V noci teplota klesne k -3 °C, přes den vystoupá až na 4 °C. Vítr bude mírný o maximální rychlosti 6 m/s.

Na severu lze očekávat sněhovou nadílku i ve čtvrtek, povětšinou však v česku bude padat déšť, místy i mrznoucí. K večeru by měl déšť pomalu přecházet ve sněžení na většině území Čech. Noční teploty klesnou k -2 °C, nejvyšší denní se vyhoupnou až k 10 °C. Mírný vítr zejména v Čechách dosáhne v nárazech rychlosti až 20 m/s.

Pátek přinese proměnlivou oblačnost s občasnými sněhovými přeháňkami, byť na Moravě a ve Slezsku budou v polohách pod 500 m spíše dešťové. Noční minima klesnou k -3 °C, denní maxima dosáhnou až 4 °C. Mírný vítr v nárazech dosáhne až 15 m/s, k večeru bude slábnout.

V sobotu se přes den očekává větší oblačnost a občasné sněhové přeháňky. V noci teplota klesne k -5 °C, přes den stoupne až na 2 °C. Vítr zůstane mírný. V neděli by mělo být rovněž zataženo s občasným sněžením. Postupně by však oblačnosti mělo ubývat a sněžení ustávat. Nejnižší noční teploty dosáhnou -7 °C, v případě nízké oblačnosti až -10 °C. Denní maxima nepřesáhnou 2 °C.

