V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 25. leden zaznamenalo 29 ze zhruba 160 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Pohoří na Šumavě v Novohradských horách, kde naměřili 17,8 stupně Celsia. Zároveň ale byly dnes v Česku výrazné teplotní rozdíly, na některých místech zůstaly teploty kolem bodu mrazu. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V Přimdě v Českém lese dnes zapsali nejvyšší lednovou teplotu za 64 let měření. Bylo tam 12,9 stupně Celsia. Na jiných místech mají nová maxima pro dnešní datum ještě vyšší hodnotu. Na Jesenicku ve Zlatých Horách naměřili 14,6 stupně, v Kašperských Horách na Klatovsku to bylo 14,3 stupně a v Křemži na Českokrumlovsku rovných 14 stupňů.

Více než 13 stupňů bylo na šumavské Horské Kvildě a v Churáňově, přes 12 stupňů se nová maxima vyšplhala vedle Přimdy také třeba ve Frýdlantu, v Javorníku na Jesenicku, v Hejnicích ve Frýdlantském výběžku nebo v pražských Komořanech.

Naopak nejvyšší denní teplotu v Pohoří na Šumavě meteorologové do rekordních tabulek nezařadili. Je to z důvodu výrazné odchylky od stanic v okolí. „I v případě, že by se nejednalo o chybu měření, šlo by pouze o lokální krátkodobý výkyv/extrém, který nereprezentoval širší okolí,“ uvedli.

Některým místům v Česku se dnes vysoké teploty vyhnuly. Týkalo se to třeba Českomoravské vrchoviny nebo severního pomezí Čech a Moravy. Bylo tam kolem nuly nebo jen lehce nad ní.

Také v neděli může být někde více než deset stupňů Celsia, zejména na východě. Většinou ale meteorologové očekávají maxima mezi čtyřmi až devíti stupni, na horách jen kolem dvou stupňů. Může také pršet, později pak na horách sněžit.

