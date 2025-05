Zpět

O víkendu se v Česku postupně zatáhne a ochladí o víc než deset stupňů. Zatímco v pátek a sobotu mohou ještě teploty dosáhnout až 28 stupňů Celsia, v neděli už budou většinou maximálně do 17 stupňů. Pouze na jihovýchodě Moravy by mohly být až kolem 19 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Už v pátek a sobotu se objeví přeháňky, místy i bouřky, a v neděli již bude zřejmě pršet na většině území České republiky.