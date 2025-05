Zpět

Zatímco v Česku se teploty zastavily v pátek těsně pod tropickou třicítkou, o víkendu se postupně zatáhne a ochladí o víc než deset stupňů. V neděli už budou teploty většinou maximálně do 17 °C, pouze na jihovýchodě Moravy by mohly být až 19 °C. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V sobotu odpoledne hrozí na severu Čech a později také na východě ČR silné bouřky. Mohou je doprovázet přívalové deště, krupobití a nárazy větru. V neděli již bude zřejmě pršet na většině území ČR.